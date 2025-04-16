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暴力關稅戰 美百大債強化防禦力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近期各類資產報酬變動（資料來源：Bloomberg、第一金投信整理）
近期各類資產報酬變動（資料來源：Bloomberg、第一金投信整理）

美國總統川普強行祭出暴力式關稅政策，造成全球金融市場劇幅動盪，第一金投信提醒，投資組合適度納入信用資產的重要性，其中具備低波動、耐震等特性，同時目前債券殖利率仍高達5%以上的高品質美國投資級企業債，更適合納入投資組合配置中，以強化整體資產防禦力。

這波川普衝擊(Trump Shock)中，美股出現急跌修正，統計2025年以來各類資產的表現，近一個月標普、那斯達克指數跌幅分別達4%至5%，近三個月跌幅為7%至12%間，今年以來更下跌高達8%至13%；不過，高品質的投資級公司債、A級公司債，儘管近一個月受到美債殖利率反彈拖累，但跌幅控制在2%內；近三個月則維持正報酬在1%至2%內，今年以來則表現大至持平。

市場持續消化關稅政策疑慮，對等關稅衝擊等反應，美國消費信心低迷，通膨預期攀升，短天期利率受降息預期影響、長天期利率則到通膨影響，美債殖利率恐區間反覆波動，美國高評級企業債券殖利率仍有5%至6%水準，相對較能消化殖利率波動及信用利差擴大影響，第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑表示，市場動盪中更反應出，配置穩健型優質企業債券的重要。

川普雖宣布對等關稅超過10%的部份暫緩90天實施，但美國政策的高度不確定性，仍令投資情緒不安，林邦傑指出，未來美債殖利率變化要觀察包括：物價變動、消費與就業指標，還有聯準會貨幣政策指引，以及川普政策干擾等因素，今年金融市場波動加大，預估殖利率仍將以區間盤整表現為主。摩根士丹利預估，2025年投資級債券發行結構健康，目前新債發行用途以一般財務占比最高，2024年已提前發行再融資部位，財務體質良好，投資級公司債整體籌碼穩定。

行情動盪突顯入手債券的重要性，市場出現危機正是投資高評級企業債的好時機，林邦傑說，貿易戰引發市場高度盪，加上川普政府反覆行徑，恐將持續干擾金融資產投資信心，高信用評級企業債，成為市場重要的資金避風港，可強化投組收益率，同時降低投資組合受非經濟因素衝擊的波動度。

殖利率 美國

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