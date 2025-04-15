因應關稅變局 國發會：「二方向」助廠商擴大國際市場

因應美國對等關稅，立法院經濟委員會16日邀請國發會專題報告「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」策略，書面報告15日曝光，國發會提出「立足台灣，鞏固台灣競爭優勢」和「台灣+1，布局全球」二大方向主軸。

國發會書面報告指出，面對川普政府關稅新政帶來的國際新情勢，政府除制定有效的應對策略，強化台灣產業競爭優勢，也要與友盟國家合作，並建立非紅供應鏈，同時加強台美產業合作，確保在全球供應鏈重組的過程中，經濟及產業可以持續發展，讓台灣在變局中站穩腳步。

報告指出，在「立足台灣，鞏固台灣競爭優勢」方面，因應全球 AI 趨勢，政府積極推動半導體、人工智慧、軍工、安控與次世代通訊之「五大信賴產業」、六大區域產業及生活圈等，以提升我國經濟韌性及產業競爭力，以確保供應鏈領先優勢。國發會亦將協助國科會、經濟部、數發部等持續推動AI等數位科技在各行各業的普及，提升產業數位轉型，降低營運成本，提高作業效能，加速中小企業及傳統產業數位創新應用。

同時，國發會表示，政府也會加速產創條例修法獎勵投資，並積極解決產業投資的水、電、土地、人力等各項問題，協助企業根留台灣。經濟部亦刻正辦理三大方案延長至 2027 年，並調整資格要件，包括：擴大適用全球臺商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備 AI運用元素，以建構強韌的供應鏈體系。

此外，為協助傳統產業突破成長瓶頸，達到均衡台灣的政策目的，國發基金結合民間資金共同成立企業再造基金，並與具企業轉型升級經驗團隊合作，投資需要轉型的企業，協助成熟企業突破成長瓶頸進行升級轉型。

在「台灣+1，布局全球」部分，國發會指出，政府將支持台商對美投資，加強台美合作，還將運用尖端半導體的優勢，共同建立 AI 晶片產業鏈全球聯盟，並在其他策略性產業強化與夥伴國家之技術合作，藉由以大帶小方式，打造非紅供應鏈，掌握新商機。

國發會也將協助企業開拓多元市場，爭取海外訂單，並強化數位拓銷與研發，輔導企業運用數位平台、透過建構數位通路方式，從傳統銷售轉向數位銷售及商機導向，建立市場開拓能力及數位銷售新能力，拓銷全球商機。並鼓勵企業投入產品創新研發、商業模式轉型，促成價值化與差異化發展，以協助企業邁向高值化之價值轉型。