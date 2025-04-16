美國關稅戰開打…經長：盡量溝通 爭取公平

美國關稅戰開打，美國總統川普宣布，再對半導體與藥品進口加徵關稅，已啟動調查，由美國商務部主導。對於預期我國半導體會被加徵多少關稅，經濟部長郭智輝昨（15）日在立法院受訪表示，有些模擬，會盡量跟美方溝通，爭取公平且有競爭力的關稅。

郭智輝說，台美之間整個產業鏈關係非常好，會繼續跟美國商量，會讓台灣產業在關稅上達到公平競爭。至於調查部分，因我方跟美國在半導體之間的互補狀態，會持續關注。

郭智輝談到行政院日前提出的880億因應美國關稅計畫尚未定案一事，表示上周有四次跟業者座談，賴清德總統、行政院長卓榮泰等都有關心業者反應，會根據業者建議微調。

郭智輝說，就ICT產品言，我方跟美國品牌商有完整合作，相信對美國品牌發展世界通路有相當好的幫助，相信美國應該可以了解。

國民黨立委涂權吉昨日質詢提到美方可能要求我方加碼持有美債，有執政黨立委倡議擴大持有美債，此次談判是否包含央行成員？

卓榮泰說，事先諮詢團隊都有，現在談判態度是任何議題都可以談，但是基於國家最大利益及產業維持國際競爭力等原則，包括採購、投資或任何合作案都可以談。卓榮泰表示，我方持有美債相當大數量，一定依照國際金融秩序及財政能力規劃做進一步思考。