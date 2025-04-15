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Q1僑外投資金額倍增

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部投審司昨（15）日指出，前三月核准僑外投資金額為22.5億美元，年增100.2%；對外投資金額逾122.3億美元，年增6.88%，主要是核准台積電用來避險的海外投資達100億美元。

投審司指出，1-3月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為479件，投資金額為23.5億美元；核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為232件，投資金額為125.7億美元。

投審司統計指出，今年1-3月核准僑外投資件數為473件，年減7.44%；在核准投資金額計22.5億美元，較上年同期倍增，年增100.20%。

投審司指出，今年1-3月主要僑外投資案件，包括：主要核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙風場、英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以70億元增資業台灣科高工程、韓商MEMC KOREA COMPANY以65.69億元投資設立安科思資本公司、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電、美商A100 ROW, INC.以25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心等大型投資案。

至於陸資來台投資，投審司指出，今年1-3月核准陸資來台投資件數為六件，投資金額計9,646.9萬美元，主要因今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際以30億元增資鵬鼎科技所致。

台積電 彰化

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