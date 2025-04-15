Q1僑外投資金額倍增

4月9日，美國總統川普突然暫緩90天執行劍指全球的對等關稅措施，美股在展開2008年以來的一天大力反彈後嘎然而止，前一天的漲幅又突然被抵銷，股市多空交戰確實愈演愈烈。但更重要的是美國公債的拋售潮，川普關稅的反覆無常，讓金融市場不確定性來到頂點，全球金融市場進入一個更加難以捉摸的階段，我們要怎麼解讀？

2025-04-16 06:00