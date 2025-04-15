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賴總統：打造資安國家隊 訂四年計畫

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
賴總統。聯合報系資料照
賴總統。聯合報系資料照

賴總統昨（15）日表示，數位威脅持續提升，個人或組織都無法單獨面對，因此，要打造「TEAM Cybersecurity」（台灣資安國家隊），政府並規劃2025年到2028年資安的三大目標，包括強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系以及構築新興科技防禦技術，提升國家數位韌性。

第11屆2025台灣資安大會昨天登場，賴總統出席致詞，釋出以上訊息。他強調，今年大會特別強調團隊力量，政府將以建構法規環境、強化國家資訊安全會報和資安預算正規化，鼓勵投資資安新創。

賴總統打造台灣資安隊
賴總統打造台灣資安隊

賴總統說，台灣在地理位置上居亞太島鏈重要地位，在網路世界也是資安風險的最前線，政府網站每天平均遭遇攻擊240萬次，是去年的兩倍。過去幾個月來台灣接連遭到駭客Crazy Hunter對醫院、學校、上市櫃公司攻擊的時間，檢警單位已經偵破是中國大陸駭客所為，台灣遭到網路駭客侵擾的情形日益嚴峻。

今年台灣資安大會規模再創新高，有超過300場的專業演說，匯聚400家以上全球資安品牌，超過1,500個攤位，預估參與的資安專業人數超過2萬人。

賴總統表示，他在行政院院長任內推動資安產業發展行動計畫，政府陸續通過資訊安全管理法、成立數位發展部以及國家資通安全研究院，蔡總統第二任任期內也推動資安即國安的國家戰略政策，將資安卓越計劃納入六大核心戰略產業之一，大力支持資安產業的發展。

賴總統說，他去年上任後，成立了全社會防衛韌性委員會，邀請民間組織和專家共同參與，持續強化關鍵基礎設施，例如電信運輸以及金融網路安全。

上個月總統府也發布17項國安因應策略，在資安部分要求主管機關採取積極有效作為，防止惡意攻擊者透過網路應用程式、AI等危害資安環境。

另外，上周剛公布國家資通安全戰略，兩大策略包含建立國家資安戰情協同應變中心，以及強化國家資通安全會報及資訊資安預算正規化，應變中心任務如製作國家資安風險地圖，確實掌握國家層級資安風險。

賴總統表示，要打造「TEAM Cyberseucrity」（台灣資安國家隊），2025年到2028年有三大目標，包括強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系以及構築新興科技防禦技術，提升國家的數位韌性。

資安 駭客

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