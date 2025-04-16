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財部四招 幫出口商減壓 設立三防線嚴防洗產地

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料庫
財政部。聯合報系資料庫

因應美國關稅政策對台灣出口廠商的衝擊，財政部今（16）日將赴立法院經濟委員會專案報告「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」，祭出四招幫廠商減壓，包括提供高達2,000億元貿易融資額度，貸款利率最高減收1.5%，估萬每家廠商年省利息可達500至600萬元，幫產業降低資金成本。

同一天，財政部部長莊翠雲將赴立法院財委會，就中國大陸產品可能透過低價傾銷及「洗產地」規避美國關稅、影響台灣產業秩序的風險，進行專案報告，提出財政部目前針對十項進口產品實施反傾銷稅，其中八項來自大陸，以防堵中國貨品假冒台灣製造出口美國。

財政部因應關稅戰作為
財政部因應關稅戰作為

莊翠雲表示，財政部已建立「事前預防、事中嚴查、事後嚴罰」三道防線，強化高風險貨物的查核與追蹤。發現違規情事，將啟動事後嚴罰程序。如查獲廠商未依規定標示或標示不實，將移送經濟部依《貿易法》裁罰，最重可罰300萬元或禁止一年輸出入。

財政部在經委會「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」專案報告中，針對協助出口廠商因應美國對等關稅政策衝擊，提出四大措施，包括降低資金壓力、簡化通關流程、強化稅務與融資彈性及推動租稅優惠，期望從資金、通關、稅務到創新投資全方位減輕企業負擔。

首先，為降低資金成本，政府提供高達2,000億元貿易融資額度，貸款利率最高減收1.5%；保險方面，輸出保險最低保費僅收一成。

其次，通關流程也將簡化，自4月起保稅業者可每月彙整報關資料，免附裝箱單，預估全臺約1,200家業者每月可節省20萬份裝箱單與10萬工時。

第三，財政部允許受衝擊廠商申請延長或分期繳納稅款，2025年綜所稅申報也延至6月底，並由公股銀行提供貸款展延與緩繳措施。

第四，搭配《產業創新條例》，對研發、智慧機械及先進製程提供租稅抵減，並研擬修法擴大適用範圍，協助企業數位與綠色轉型。

美國 財政部 關稅

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