經部辦搶單大會 商機163億
因應美國對等關稅衝擊，經濟部再出招，將於4月23日舉辦「Taiwan Select全球搶單大會」，邀請德國、英國、韓國、日本等48國471位國外買主專程來台，並且安排國內1,805家次企業與海外買主洽談，預估可創造約5億美元（約新台幣163億元）商機。
經濟部長郭智輝今（16）日將赴立法院經濟委員會進行「因應國際貿易情勢變化 如何協助國內廠商擴大國際市場」專案報告。報告指出，為緊急協助爭取新客戶訂單，經濟部數月前就對川普關稅政策嚴陣以待，並透過全球駐外單位擴大邀請各國買主來台採購，訂於4月23日舉辦「Taiwan Select全球搶單大會」。
經濟部表示，為進一步協助受美國關稅影響較大的機械、精密零組件、手工具，汽車等產業，經濟部也特別安排於4月24日邀請至少50位海外買主前進中部產業重鎮進行媒合洽談。
經濟部強調，已研擬一系列的協助與輔導方案，除了希望解決業者的燃眉之急，也希望透過系統性的輔導方案，開拓多元市場協助業者取得國際訂單。
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