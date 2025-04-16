880億支持方案 可能提高…卓揆：與美爭取最有利我方時間

美國總統川普傳將再對半導體揮出關稅大刀，行政院長卓榮泰昨（15）日指出，台美已啟動關稅談判，將爭取最有利我方時間與美下波對談。卓揆強調，我方採取任何議題都可以談，但會基於國家最高利益及維持產業國際競爭力兩原則，跟美方接觸談判。

同時，卓揆透露，行政院會預計下周通過特別條例，產業支持方案預算規模將以880億元為基礎，「有可能會提高」。

卓榮泰談美國關稅因應

行政院長卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院進行總質詢，卓榮泰指出，針對這次美國關稅的新政策，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定國內產業、備好談判的內容，以及隨時準備啟動。

卓揆表示，下一波台美關稅談判時間點，還在爭取最有利於我方的時間。政府秉持國家最高利益、維持產業國際競爭力等兩項原則跟美方進行所有接觸，所以任何包括採購、投資以及各種合作案，都可以談，「包括美債，一定是依照整個國際金融秩序，以我們財政能力的規劃，來進一步思考。」

另外，國民黨立委洪孟楷質詢時關切，行政院原本要端出880億元產業支持方案的細部內容，但因關稅政策還在變化中而延後一周公布，政院預計何時提出特別條例與特別預算因應對等關稅衝擊，以及未來推出特別條例時，預算規模是否再加碼，比880億元還要高。

卓榮泰表示，政府一開始提出880億元的產業支持方案，結果被質疑是大撒幣，後來政府與產業界進行各種不同方式的溝通後，會將產業界的意見納入，預計下周提出特別條例。

卓榮泰說，行政院會預計下周通過特別條例，預算規模將以880億元為基礎，再做調整，「有可能會提高」，目前還未定案。

卓榮泰表示，行政院正在與產業界溝通，產業界也給予意見，目前在正重新整合，會依照這樣的基礎、規模，加入產業界的意見，努力在下周盡快通過特別條例並提送立法院審議。