關稅海嘯來襲！經部辦「Taiwan Select全球搶單大會」創造150億元訂單

因應美國對等關稅衝擊，經濟部出招，將於4月23日舉辦「Taiwan Select全球搶單大會」，邀請德國、英國、韓國、日本等48國471位國外買主專程來台，並且安排國內1,805家次企業與海外買主洽談，預估可創造約5億美元商機。

經濟部長郭智輝16日將赴立法院經濟委員會進行「因應國際貿易情勢變化 如何協助國內廠商擴大國際市場」專案報告。根據經濟部報告指出，為緊急協助爭取新客戶訂單，經濟部數月前就對川普關稅政策嚴陣以待，並透過全球駐外單位擴大邀請各國買主來台採購，訂於4月23日舉辦「Taiwan Select全球搶單大會」。

經濟部表示，為進一步協助受美國關稅影響較大的機械、精密零組件、手工具，汽車等產業，經濟部也特別安排於4月24日邀請至少50位海外買主前進中部產業重鎮進行媒合洽談。

除了政府880億紓困方案支持供應鏈出口外，經濟部強調，已研擬一系列的協助與輔導方案，除了希望解決業者的燃眉之急，也希望透過系統性的輔導方案，開拓多元市場協助業者取得國際訂單。

在短期方面，經濟部指出，經濟部已設置專人專線專網的服務窗口，提供即時資訊服務；為緊急協助爭取新客戶訂單，將於4月23日舉辦「Taiwan Select全球搶單大會」，邀請海外買主來台洽談。

經濟部並表示，今年下半年規劃分別於台中、高雄重點產業聚落辦理2場「產業聚落搶單大會」，並將持續邀請國際買主，深入機械零組件，水五金、金屬製造、扣件等產業聚落，以精準鏈結買主需求，呈現我商生產整合優勢。

此外，經濟部表示，鎖定國際5大排名第一的展覽辦理受影響產業專屬活動，例如於漢諾威木工機械展、歐洲自行車展、歐洲工具機展等新增設置「台灣國家形象館」，安排買主洽談、供應鏈展示區，舉辦國際記者會、新產品發表會等，以凸顯MIT產品，並爭取國際訂單。

在中長期方面，經濟部指出，經濟部已於2024年12月在捷克設立「台灣貿易投資中心」，完成「境外關內」第1個海外服務據點，第2個據點將在4月底於日本福岡設立。今年下半年規劃在美國成立第3個台灣貿易投資中心，協助我國業者全球布局。

經濟部表示，推出「Taiwan Select」（台灣嚴選）共同品牌，擴大海外通路。未來經濟部將持續在海外國際專業展設置臺灣精品館，讓台製優質產品行銷全世界。此外，經濟部也將評估與國外通路商合作，配合產業需求在海外設立長期的展售點或維修中心。