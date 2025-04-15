勞動部次長補齊了 黃玲娜回鍋任勞動部政務次長

總統府15日發布人事令，由黃玲娜回任勞動部政務次長。至此，懸缺4個多月的勞動部政務次長全部補齊。

黃玲娜前勞動部長許銘春時期，為勞動部部長室專門委員，後來在前勞動部長何佩珊任內被拔擢為政務次長，於2024年11月初上任，但不到一個月，就因北分署霸凌案，隨何佩珊請辭下台。時隔4個多，再回鍋擔任勞動部政務次長。

勞動部今日發出新聞稿指出，黃玲娜政務次長畢業於輔仁大學法律系，自1990年代即投入勞工運動、婦女運動等公共事務，並且擔任過第二屆國大代表、宜蘭縣政府勞工處處長、勞動部專門委員與政務次長等職，學養俱佳，兼具民代與行政資歷，熟稔中央與地方事務。

勞動部長洪申翰表示，未來將借重黃玲娜溝通協調專長，擔任勞動部與工會的對話橋樑。尤其美國關稅議題衝擊在即，勞動部將與工會等利害關係團體建立更緊密連結，期許黃玲娜透過傾聽，加強對話，讓相關的勞動政策更迅速、精準，以維護勞權，提升勞工福祉。