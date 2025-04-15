快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

勞動部次長補齊了 黃玲娜回鍋任勞動部政務次長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部政務次長黃玲娜（圖／勞動部提供）
勞動部政務次長黃玲娜（圖／勞動部提供）

總統府15日發布人事令，由黃玲娜回任勞動部政務次長。至此，懸缺4個多月的勞動部政務次長全部補齊。

黃玲娜前勞動部長許銘春時期，為勞動部部長室專門委員，後來在前勞動部長何佩珊任內被拔擢為政務次長，於2024年11月初上任，但不到一個月，就因北分署霸凌案，隨何佩珊請辭下台。時隔4個多，再回鍋擔任勞動部政務次長。

勞動部今日發出新聞稿指出，黃玲娜政務次長畢業於輔仁大學法律系，自1990年代即投入勞工運動、婦女運動等公共事務，並且擔任過第二屆國大代表、宜蘭縣政府勞工處處長、勞動部專門委員與政務次長等職，學養俱佳，兼具民代與行政資歷，熟稔中央與地方事務。

勞動部長洪申翰表示，未來將借重黃玲娜溝通協調專長，擔任勞動部與工會的對話橋樑。尤其美國關稅議題衝擊在即，勞動部將與工會等利害關係團體建立更緊密連結，期許黃玲娜透過傾聽，加強對話，讓相關的勞動政策更迅速、精準，以維護勞權，提升勞工福祉。

何佩珊 勞動部

延伸閱讀

勞動部人事大搬風！北分署新任署長出爐 勞動部長讚：歷練豐富

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

立委提修法增訂國定假日 卓揆：須經科學評估

憂對等關稅釀大量失業 洪申翰：投入150億元安定勞工就業

相關新聞

因應美國對等關稅 財政部祭出四招幫廠商減壓

為因應美國實施對等關稅政策對台灣出口廠商的衝擊，財政部今提出四大支持措施，協助廠商降低資金成本、簡化通關流程並提供稅務及...

防中國貨冒名出口美國 財部設三道防線守住MIT招牌

面對中國大陸產品可能透過低價傾銷及「洗產地」規避美國關稅、影響台灣產業秩序的風險，財政部部長莊翠雲16日將赴立法院財委會...

川普上任掀貿易巨浪！勤業眾信示警：別再靠單一供應鏈

在全球貿易局勢不斷變動的情況下，企業供應鏈面臨前所未有的挑戰，尤其美國關稅政策的不確定性，已不再只是直接進口美國商品的問...

美中貿易戰再開打 龔明鑫點出台灣兩大機會

行政院秘書長龔明鑫15日指出，面對美中貿易戰，這將成為台灣的另一波機會，首先是若美中進出口貿易大量衰退，原本中國大陸賣到...

大摩下修台灣今年GDP成長預測至2.2% 估央行最快9月降息

摩根士丹利預估，美國對等關稅導致的全球經濟放緩與關稅風險，將嚴重打壓台灣經濟，因此大幅下修台灣今、明兩年的經濟成長預測；...

童子賢談川普關稅 「美國是重要市場 但非全世界 」

針對美國關稅，台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢15日形容，「目前美國關稅一周有三到四次變化，所以還不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。