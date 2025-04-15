防中國貨冒名出口美國 財部設三道防線守住MIT招牌

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部長莊翠雲明日將出席立院財委會報告。記者陳正興／攝影
財政部長莊翠雲明日將出席立院財委會報告。記者陳正興／攝影

面對中國大陸產品可能透過低價傾銷及「洗產地」規避美國關稅、影響台灣產業秩序的風險，財政部部長莊翠雲16日將赴立法院財委會報告最新因應策略。報告指出，我國目前針對10項進口產品實施反傾銷稅，其中8項來自中國大陸，且為防堵中國貨品假冒台灣製造出口美國，財政部已建立「事前預防、事中嚴查、事後嚴罰」三道防線，強化高風險貨物的查核與追蹤。

首先在事前預防方面，針對高風險貨品如工具機、自行車與電動輔助車等，財政部要求出口商依經濟部公告檢附輸出許可證或原產地證明書，否則不得放行。此外，財政部與經濟部密切合作，針對廠商出口紀錄進行風險篩選，並強化原產地證明書的審核機制。海關系統也主動提示業者注意原產地標示，並提供諮詢輔導服務，協助業者合法合規出口。

接著在事中嚴查階段，海關透過風險分析系統自動比對出口申報資料，針對自保稅區或課稅區出口至美國的貨品，篩選疑似自中國大陸進口者進行標示與實體查驗。針對高風險業者，關員會進入保稅倉實地查核貨品標籤與原產地標示是否相符，查核結果亦將納入後續風險模型進行比對分析。

若發現違規情事，將啟動事後嚴罰程序。財政部指出，如查獲廠商未依規定標示或標示不實，將移送經濟部依《貿易法》裁罰，最重可罰300萬元或禁止一年輸出入。如違規發生於自由貿易港區，海關得依規定停止其6個月進儲貨或廢止營運許可。另也與國際執法機關合作，當外國查核出異常案例時，台灣可協助提供資料，甚至安排外國調查官來台進行聯合查核。

除了三道防線外，財政部也推動精進作為，包括成立強查小組、強化風險資料庫、擴大宣導法規、提高業者守法意識，並開放檢舉管道，邀請全民參與防堵違法行為。

財政部強調，總統日前已提出五大因應策略，行政院長卓榮泰亦重申「MIT」品牌不能受損，政府必須正面迎戰傾銷與洗產地行為。財政部將持續與經濟部等單位協力合作，透過制度強化與科技輔助，全面守護台灣產業秩序與貿易誠信。

經濟部 財政部

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