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醫院如何應變資安攻擊？資安院16日辦醫療桌上兵推

中央社／ 台北15日電

台灣近期發生多起醫療系統遭駭事件，資安院今天表示，規劃明天在資安大會中舉辦3場醫療領域桌上兵推，透過模擬醫療產業中的資安風險情境，讓參與者了解醫療機構面對資安攻擊的應變過程，強化醫療產業應變能量。

國家資通安全研究院（資安院）今天起參與為期3天的「CYBERSEC 2025台灣資安大會」，聚焦在「以戰代訓」新思維、醫療領域桌上兵推、台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）企業資安服務3大主軸。

資安院今天發布新聞稿，針對近期多起醫療系統遭駭事件，組織在面對資安風險時不僅需要技術支援，更需具備跨部門決策與應變能力。資安院明天將在CYBERSEC ARENA舉辦3場醫療領域桌上兵推，模擬醫療產業中的高影響力資安風險情境，讓參與者了解醫療機構面對資安攻擊時的應變過程，迅速做出決策，保障病患安全與關鍵數據。

資安院表示，醫療產業桌上兵推不僅為實戰導向訓練示範，更是今年6月「醫療資安長實務培訓班」的前導體驗。資安院已完成台灣資安人才類別框架的發展，定義「12+7」種類型，並進一步盤點資安長在醫療產業中的核心職責與任務需求，對應至相關職能分類。

資安院4月17日將舉辦主題論壇「以戰代訓新思維：打造資安實戰型人才培育途徑」，由人才培力中心分享如何透過兵推、演練等方式，建構新型態實戰型資安人才養成機制，回應產業界對高階資安人才日益升高的需求。

這次展區也設有TWCERT/CC專區，說明資安通報、事件協作與資安諮詢等多項服務，協助企業與民間業者強化自主資安防護機制。

資安

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