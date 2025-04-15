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Google亞馬遜2大案挹注 前3月僑外來台投資金額倍增

中央社／ 台北15日電

經濟部表示，Google和亞馬遜2家國際大廠分別以新台幣70億元、25.94億元對台灣子公司增資，推升今年前3月僑外來台投資金額達22.5億美元，年增100.20%。此外，台積電百億美元增資海外子公司，累計今年前3月對外投資金額達122.3億美元，年增6.88%。

經濟部投資審議司今天發布114年3月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。

根據投審司統計，今年1至3月核准整體來台投資件數為479件，投資金額為23億5222萬5000美元；核准整體對外投資件數為232件，投資金額為125億7544萬6000美元。

僑外來台投資方面，114年1至3月核准僑外投資件數為473件，較去年同期減少7.44%；在核准金額部分，投資金額為22億5575萬6000美元，年增100.20%。

經濟部表示，今年前3月核准盧森堡商CIFENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、英商GOOGLEENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以新台幣70億元增資業台灣科高工程有限公司、韓商MEMCKOREA COMPANY以新台幣65.69億元投資設立安科思資本股份有限公司、美商A100 ROW, INC.以新台幣25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心服務有限公司等大型投資案。

陸資來台投資部分，今年1至3月核准陸資來台投資件數為6件，投資金額計9646萬9000美元，投資金額增加主因為114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約折合9124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司。

經濟部說明，香港商鵬鼎公司雖由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此投資案仍須依陸資規定許可。

對外投資方面，今年1至3月核准對外投資件數為186件，較去年同期增加3.91%；投資金額計122億3289萬8000美元，較去年同期成長6.88%。觀察前3月僑外投資大案，其中包括台積電以100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，主因台積電外匯避險考量。

至於對中國大陸投資，今年前3月核准對中國大陸投資件數為46件，年減40.26%；核准資金額計3億4254萬8000美元，較去年同期減少62.98%。

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