因應美國對等關稅 財政部祭出四招幫廠商減壓

為因應美國實施對等關稅政策對台灣出口廠商的衝擊，財政部今提出四大支持措施，協助廠商降低資金成本、簡化通關流程並提供稅務及融資上的彈性，穩定企業經營環境，強化國際競爭力。

財政部將於16日前往立法院經濟委員會，針對「因應國際貿易情勢變化，協助國內廠商拓展國際市場」進行列席報告。

報告中提出四大措施幫出口廠商減壓，第一、降低資金壓力，利息與保費雙減免，針對出口美國有實績的廠商或其關連產業，提供高達2,000億元的貿易融資額度，並減收貸款利率1%；中小企業或受衝擊較大者，減幅更達1.5%，每家廠商一年最高可節省利息500至600萬元不等。

此外，輸出保險方面也給予實質優惠，保費與徵信費用最低只收一成，以降低廠商拓展新市場的風險與負擔。

第二，簡化通關流程，每月彙報、免附裝箱單，自今年4月起，保稅業者可改為每月一次彙整申報報關資料，免除每次出貨都需附裝箱單的規定。預估全臺約1,200家業者每月可節省製作20萬份裝箱單及10萬小時作業時間，顯著降低行政成本。

同時，海關也擴大遠端稽核實施範圍，讓廠商透過線上平台即可接受查核，減少現場檢查的干擾，有效提升效率。

第三，稅務與融資彈性，申報延長、貸款展延，針對因關稅政策影響導致資金調度困難的廠商，財政部允許其申請延長或分期繳納稅款，2025年綜所稅申報也延至6月底，以舒緩壓力。

另外，公股銀行也配合金管會指示，提供企業展延貸款年期或緩繳本息等融資寬緩措施，並持續推動「中小暨微型企業振興融資方案」，協助企業穩健經營與轉型升級。

第四，租稅優惠持續推動，助攻轉型升級，配合「產業創新條例」，政府針對研發、智慧機械、先進製程等關鍵投資提供租稅抵減，並規劃修法擴大適用範圍，協助企業因應國際局勢與數位綠色轉型挑戰。

財政部強調，面對全球貿易變局，將持續提供企業穩定的租稅與金融環境，強化產業韌性，協助廠商穩健拓展國際市場。