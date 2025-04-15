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川普上任掀貿易巨浪！勤業眾信示警：別再靠單一供應鏈

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信提醒，企業必須打造一個能承受多國政策變化、貿易干擾與稅負波動的靈活體系。業者提供
勤業眾信提醒，企業必須打造一個能承受多國政策變化、貿易干擾與稅負波動的靈活體系。業者提供

在全球貿易局勢不斷變動的情況下，企業供應鏈面臨前所未有的挑戰，尤其美國關稅政策的不確定性，已不再只是直接進口美國商品的問題，更可能牽動整個生產成本與風險控管模式，成為企業營運的「隱形地雷」。勤業眾信聯合會計師事務所間接稅負責人洪于婷資深會計師15日表示，企業若僅依賴過去「低關稅＋集中採購」的思維模式，將難以應對現今快速變動的國際政策與市場結構，在不確定之高關稅時代，企業應全面檢視供應鏈設計與政策依賴風險，並評估供應鏈全球布局的可行性。

洪于婷指出，美國關稅政策的不確定性，除了造成直接進口至美國而產生關稅衝擊，企業還需關注自身產品生產國本身的政策調整，且不論有無銷售至美國，尤其是非市場因素，將直接顛覆企業原先的成本預估與風險控管模式，常見的情境包括原本境內補貼被取消，生產成本暴漲；原物料供應國限制出口，導致關鍵材料缺貨；買方對產品原產地的要求或原產地規則定義改變，讓原先供貨模式不再適用；成品關稅下修導致當地產業消失，產能轉向難以掌握；關稅稅負躍升為主要成本，企業不可再輕忽。

傳統觀念中，進口關稅常被視為相對較低的成本項目，遠不及所得稅重要。然而，隨著美方與多國出現「反傾銷稅」、「對等關稅」、「政策性限制」等手段，進口關稅已成為不容忽視的變動稅負來源。同時，部分採購可能因買方指定原料來源地，使得過往依賴「政策優惠」取得低價原料的模式出現鬆動，企業若忽視這類政策風險，可能面臨供應斷鏈、客戶違約或被納入制裁名單的風險。

洪于婷建議，企業不應再僅憑「可行性分析」作為供應鏈決策依據，更應納入以下四個原則進行評估，同時加強對產品上下游供需結構的掌握，避免「洗產地」行為導致合規風險，第一，政策穩定性，像是關稅變動頻率、政經風險；第二，原料來源彈性，檢視是否集中仰賴單一高風險國家；第三，ERP與物流系統可調整性，是否能即時應對通關、航線、報關要求變動；第四，多套劇本壓力測試，模擬不同情境下的稅負、供貨與交期。

洪于婷提醒，川普頻繁變動的關稅政策衝擊再度提醒企業，在全球貿易碎片化與政策干預日益頻繁的當下，單一成本最低的供應鏈不再可靠，真正具備韌性的企業，必須打造一個能承受多國政策變化、貿易干擾與稅負波動的靈活體系，企業是否準備好迎接這樣的供應鏈新常態，將成為未來能否穩健成長的關鍵分水嶺。

勤業眾信聯合會計師事務所間接稅負責人洪于婷資深會計師。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所間接稅負責人洪于婷資深會計師。業者提供

美國 關稅

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