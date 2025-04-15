因應美關稅 經部舉辦Taiwan Select全球搶單大會

美國關稅風暴牽動全球供應鏈變化，經濟部表示，美國關稅措施對傳統產業衝擊較為明顯，評估機械、工具機、手工具等產業獲利可能受影響。為協助爭取新客戶訂單，經濟部預計4月23日舉辦「Taiwan Select 全球搶單大會」，預估可創造約5億美元商機。

美國對等關稅原定4月9日（美國時間）起實施，不過美國總統川普宣布對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天。另根據美國232條款，鋼鐵、鋁、汽車及汽車零件加徵關稅25%，其他進口美國貨品稅率則為10%，藥品和半導體等貨品可免除。

立法院經濟委員會明天將邀請國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等人就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告，並備質詢。

根據經濟部提交報告內容顯示，台灣經濟發展高度依賴對外貿易，美國的關稅措施將對台灣出口導向的產業形成壓力，目前評估工業產品如機械、工具機、手工具等產業可能因為成本增加影響獲利，傳統產業受關稅衝擊影響也較為明顯，是政府及經濟部關注及協助的重點。

為傾聽業界心聲及瞭解業界需求，經濟部近2週來密集安排與企業界座談，與多個工商團體舉辦產業座談會，向業者說明美國關稅政策及行政院的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，以確保政府政策能符合產業需求。

為協助國內廠商擴大國際市場，經濟部表示，透過外貿協會主動關懷業者，蒐集逾300家外銷企業意見，這些業者多關切美國訂單將有變化，希望政府協助開拓美國及中國以外的國際市場。

經濟部表示，政府已研擬一系列的協助與輔導方案，除了希望解決業者的燃眉之急，也希望透過系統性的輔導方案，開拓多元市場協助業者取得國際訂單。

在緊急協助爭取新客戶訂單方面，經濟部表示，4月23日將舉辦「Taiwan Select 全球搶單大會」，屆時將有包括德國、英國、韓國、日本等48國471名國外買主專程來台，並已安排國內1805家次企業與海外買主洽談，預估可創造約5億美元商機。

為進一步協助受美國關稅影響較大的機械、精密零組件、手工具、汽配等產業，經濟部也特別安排於4月24日邀請至少50名海外買主，前進中部產業重鎮進行媒合洽談。

經濟部指出，今年下半年規劃分別於台中、高雄重點產業聚落辦理2場「產業聚落搶單大會」，並將持續邀請國際買主，深入機械零組件、水五金、金屬製造、扣件等產業聚落，以精準鏈結買主需求。

此外，行政院已提出總額880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，包括加碼外銷貸款保證、拓展海外市場等，強化產業抗壓與轉型能力。

為協助企業化全球布局，經濟部已於去年12月在捷克設立「台灣貿易投資中心」，完成「境外關內」第1個海外服務據點，第2個據點將在4月底於日本福岡設立。今年下半年規劃在美國成立第3個台灣貿易投資中心，協助台廠全球布局。

經濟部強調，將持續跨部會合作，與美方溝通確保台灣產業利益外，並關注美國關稅政策變動，同時聆聽各行各業的需求與挑戰，依產業意見滾動式調整政策，強化產業競爭力，協助業者全球布局。