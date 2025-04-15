Google、亞馬遜投資台灣 今年前3月僑外投資倍增

經濟部投審司15日指出，2025年前3月核准僑外投資金額為22.5億美元，年增100.2%；至於我對外投資金額逾122.3億美元，因去年基期較高，因此僅年增較6.88%。

整體來看，投審司指出，今年1-3月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為479件，投資金額為23.5億美元；核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為232件，投資金額為125.7億美元。

投審司統計指出，今年1-3月核准僑外投資件數為473件，年減7.44%；在核准投資金額計22.5億美元，較上年同期倍增，年增100.20%。

投審司指出，今年1-3月主要僑外投資案件，包括：主要核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙風場、英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以新台幣70億元增資業台灣科高工程、韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65.69億元投資設立安科思資本公司、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電、美商A100 ROW, INC.以新台幣25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心等大型投資案。

至於陸資來台投資方面，投審司指出，今年1-3月核准陸資來台投資件數為6件，投資金額計9,646.9萬美元，主要係因今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際以新台幣30億元（約折合9,124萬美元）增資鵬鼎科技所致。

投審司說明，該案香港商鵬鼎公司雖係由在台上市的臻鼎-KY公司（4958）100%控股，上層主要股東為鴻海（2317），具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此該案仍須依陸資規定許可。

此外，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來截至2025年3月，累計核准陸資來台投資件數為1,628件，核准投資金額計29.8億美元。

在整體對外投資方面，投審司統計，今年1-3月核准對外投資件數為186件，年增3.91%；投資金額計122.3億美元，年增6.88%。主要是今年3月核准台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，其投資目的基於外匯避險成本之考量，將自有外匯轉投資至 TSMC GLOBAL LTD.，運用銀行定存及債券投資孳息。

對中國大陸投資方面，今年1-3月我核准對中國大陸投資件數為46件，年減40.26%；核准投資金額計3.4億美元，年減62.98%。