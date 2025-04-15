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數發部舉辦政府資安長共識營 盼精進國家聯防機制

中央社／ 台北15日電

數發部資安署今天辦理行政院所屬機關及直轄市、縣市政府資安長共識營，會中國安會分享新資安戰略推動方向，衛福部也分析醫院遭受重大資安威脅案例，目標透過活動強化國家資安防禦體質與精進聯防機制。

數位發展部資通安全署（資安署）今天發布新聞稿，今年政府資安長共識營特別跟年度資安盛會「CYBERSEC台灣資安大會」合作，除了講者分享外，會後安排資安長參觀「台灣資安館」及「人才培訓專區」展覽，希望透過公私協力共同推動資安防護。

行政院副秘書長李國興致詞時表示，資安地位能否大幅提升，國家政策推動非常重要。總統賴清德「國家希望工程」國政藍圖，其中一項就是「打造韌性台灣，維護安全與和平」。透過公私協力強化資安韌性，保障安全與民主，確保數位主權，是目前重要的資安治理政策。

近期國家安全會議發布的「國家資通安全戰略2025-資安即國安」指導方針，資安署表示，已擘劃新一期國家資通安全發展方案，以全社會資安防禦、提升關鍵基礎設施資安韌性、壯大資安產業及AI新興資安科技應用與合作等4大策略推動，確保台灣資安防線的堅韌。

資安署表示，本次活動聚焦團隊合作，目標強化國家資安防禦體質與精進聯防機制，推動政府機關、關鍵基礎設施提供者及民間聯防互助，以公私協力建構全社會資安防護網。

國安會 資安

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