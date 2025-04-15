美中貿易戰再開打 龔明鑫點出台灣兩大機會

行政院秘書長龔明鑫15日指出，面對美中貿易戰，這將成為台灣的另一波機會，首先是若美中進出口貿易大量衰退，原本中國大陸賣到美國的市場就空出來了，這是一個很大的市場；其次，飼料來源的黃小玉價格有可能因此下降，也是台灣的機會。簡言之，這個變局看起來還沒有完全底定，至少對台灣來講，仍然是往正面的方向進行。

龔明鑫今日出席勤業眾信聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會等舉辦的「2025 Ecosystems & Alliances Summit – series of 'Deloitte ConnecT’」論壇活動。

龔明鑫致詞時提到，政府與科技界從4月3日美國宣布對等關稅稅率開始，如同經歷「三溫暖」，沒想到對台灣的稅率比想像中還要更「極端」一點，直到4月9日美國公布將有3個月的暫緩期，加上對美談判往正向發展，才鬆了一口氣。他也提到，近日他陪著總統賴清德、行政院長卓榮泰參加5、6場產業座談，企業從一開始反應「訂單被減少該怎麼辦？」，到現在面臨「如何調整貨運、預定倉位？」，前後差異非常大，從先前被砍單到隔天追加單，考驗著企業的靈活調度和韌性。

龔明鑫指出，當台灣遭逢挑戰時，是否有可能從中尋找發展的機會？例如台灣在疫情期間，把半導體及科技產業的供應鏈建構起來，成為國際間不可或缺的關鍵力量，今天遇到關稅的挑戰，也有機會能從中尋找機會。

龔明鑫提到，未來台灣將有2大機會，他認為，如果美中之間的關稅沒有解決，雙方進出口貿易勢必大量衰退，原來中國大陸賣到美國去的市場就空出來了，這是一個很大的市場，是誰可以抓著機會，這就要看大家的挑戰性。

其次，龔明鑫也提到，反過來說，過去中國大陸向美國買很多的黃小玉，包括黃豆、玉米、小麥等，未來可能減少或甚至不買，這些對台灣來說是養豬等飼料來源，因為如此其價格可能下降，這就是台灣的機會。

此外，龔明鑫也坦言，美國關稅對台灣來說是很大的挑戰，但面對變動時，就會出現「額外的利益」等機會出現，因為在承平時期，大家一定把效率撐到最大，只要有超額利潤出現就會被吃掉，但在變局當中，這些超額利潤就會出現。總體而言，這個變局看起來還沒有完全底定，至少對台灣來講，仍然是往正面的方向進行，期盼能與企業共同面對變局，「我個人是蠻有信心的，因為我們經歷過，過去8年經歷過各種挑戰，也做得很好」。