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大摩下修台灣今年GDP成長預測至2.2% 估央行最快9月降息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利下修台灣今年成長預測至2.2%，預測央行最快9月降息。路透
摩根士丹利下修台灣今年成長預測至2.2%，預測央行最快9月降息。路透

摩根士丹利預估，美國對等關稅導致的全球經濟放緩與關稅風險，將嚴重打壓台灣經濟，因此大幅下修台灣今、明兩年的經濟成長預測；大摩預期央行將自12月起連續降息，也有可能提前到9月降息。交易員加碼押注央行降息，促成台灣短端利率交換（IRS）急速下挫，與3個月金融業拆款定盤利率（Taibor）之間的折價創有紀錄以來最大。

大摩經濟學家Kathleen Oh預期，川普的對等關稅政策將令以出口為導向的台灣經濟面臨巨大逆風，在快速且延續性的衝擊之下，台灣2025年GDP成長預估下修到2.2%，低於前估的3.4%，2026年經濟成長預測也由2.5%下修至2%。

中國大陸與美國的需求都將放緩，對全球貿易的衍生效應可能自第3季起打壓出口。

由於台灣對美國需求的依賴程度很高，尤其是科技領域，如果美國對半導體徵收新的關稅，台灣將面臨更具挑戰性的環境。這有可能導致台灣2026年的經濟成長率進一步下降至大約1%。

大摩預估台灣央行第4季開始連五季降息，重貼現率由目前的2%降至1.375%。而如果美國聯準會提早在6月降息，台灣央行也可能提前在今年9月啟動降息。

野村利率策略師Albert Leung受訪表示，當前IRS水準顯示，交易員預期，央行可能在接下來的兩次利率決策中，分別降息半碼（12.5個基點），或降息半碼且調降存款準備率。

根據彭博資訊數據，截至周二上午，台幣1年期IRS跌至1.52%，比台幣3個月Taibor利率低了近16個基點，為彭博自2014年有紀錄以來的最深折價；2年期IRS也急跌至1.42%，創去年2月以來最低。

不過，法國巴黎銀行大中華區利率與匯率策略主管王菊表示，鑒於川普的關稅政策反覆不定，短端利率應會在現今水準維持一段時間，等待美國總經和聯準會貨幣政策傳遞出更清晰的訊號後，再評估市場對台灣央行降息的定價。

央行 聯準會 關稅 降息

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