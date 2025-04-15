沃旭大彰化西南第二階段離岸風場陸上變電站啟用

沃旭能源15日宣布，920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場首座陸上變電站已如期完成通電測試，成功將位於彰濱工業區的大彰化西南第二階段離岸風場之陸上變電站連接至台灣電力公司電網並正式啟用。

沃旭表示，這項里程碑標誌著台灣離岸風場首次採用台電電網最高等級的 345kV變電系統進行輸電。相較於目前離岸風電產業所使用的 161kV系統，345kV系統不僅大幅提升輸電效率與穩定性，更確保電力品質符合最高標準。

沃旭能源攜手統包陸上變電站工程的台灣汽電共生股份有限公司，及其百分之百轉投資之子公司星能股份有限公司，聯同五家台灣設備供應商及其他在地承包商，通力合作達成此一重大工程成果。

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆(Jayaram Naidu) 表示，陸上變電站如期成功通電，體現沃旭卓越的工程能力，沃旭致力提供高效、安全且值得信賴乾淨能源的承諾。這不僅為台灣再生能源產業寫下新頁，也為未來的離岸風場樹立全新標竿，沃旭協助在地供應商採用最新科技和標準的努力。

此座陸上變電站統包工程由在地供應商與承包商執行的比例超過 80%，創造超過 500 個直接就業機會。工程安全一向是沃旭能源建置風場的核心，本次陸上變電站建置過程累計超過 100 萬小時零工安事故紀錄。

此外，沃旭指出，這座陸上變電站設計與施工技術上亦創下多項業界創新。首先，為世界最大可變式電抗器，採用由西門子能源製造的全球最大容量可變式電抗器，額定功率高達 320 MVAr，有效提升輸電效率與供電品質。

其次，陸上變電站建築全面採用預鑄工法。大幅縮短工期，提升工程品質、安全與環境管理。第三，在永續冷卻系統方面，採用氣冷式空氣調節系統，取代傳統水冷方式，每年可節省約 30,000 噸用水，減少對周邊水體的熱影響。第四，進階環境保護措施，採用新型油水分離系統，有效管理及控制燃料滲漏風險，保護地下水系統。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場的第二座陸上變電站預計於 2025 年第3季完成通電測試。沃旭能源自今年二月宣布啟動海上建置工程以來，已達成多項重大進展，包括完成海上變電站安裝與通電測試、及成功安裝全台首座管架式負壓沉箱水下基礎。

沃旭表示，目前，風場總數 66 座管架式負壓沉箱水下基礎已全數製造完成並通過認證，海纜鋪設亦按進度穩健推進。沃旭將持續全力推動水下基礎與風機安裝作業，確保風場如期完工。