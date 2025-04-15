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勤業眾信 E&A 高峰會登場 聚焦三大議題

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。業者提供

2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit 15日在台登場，匯聚Google Cloud、輝達（NVIDIA）、Salesforce、SAP台灣等國際科技領導企業，與來自產官學界的重量級嘉賓共襄盛舉，探討新興科技如何驅動企業數位轉型與永續發展。行政院秘書長龔明鑫、台灣玉山科技協會理事長童子賢、國內外科技與金融高階主管亦出席，展現跨界合作推動創新的決心。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，在全球高度變動的環境下，企業需結合科技與策略，提升韌性與競爭力。E&A高峰會以「協作共創」為核心，透過專題演講、座談與工作坊，與夥伴共同探索AI雲端、自動化等技術的實際應用，提供企業整合式解方。

高峰會第一日三大焦點議題包括，第一，AI重塑金融核心價值 勤業眾信指出，AI技術已廣泛應用於金融業務流程、自動化風控、客戶洞察與數據分析，不僅助力營收成長與成本控管，也優化客戶體驗。然而，轉型仍面臨AI人才缺乏、資料治理與法遵壓力等挑戰。業界共識認為，強化AI治理與倫理框架、加深技術生態圈合作，才能持續保有競爭優勢。

第二，科技促進全球化與在地化融合 在全球供應鏈與法規日益複雜的背景下，雲端、AI與資料治理成為企業全球部署與本地敏捷營運的利器。透過資料驅動的人才策略與全球協同架構，企業可兼顧效率與文化差異，強化組織競爭力。與會專家指出，未來企業需積極培養具備雲端與AI能力的跨域人才，打造全球視野與永續創新動能。

第三，科技賦能供應鏈韌性 生成式AI、數位孿生等新興技術正改寫供應鏈管理邏輯。透過即時資料分析與流程自動化，企業能提升風險預測能力，實現端對端供應鏈優化。在資安威脅日益嚴峻的環境下，AI與自動化更成為企業保護營運穩定的關鍵工具。

勤業眾信強調，未來競爭將從單一企業轉向生態系整合。作為企業轉型的策略夥伴，將持續深化與全球科技領導者的聯盟關係，推動創新應用落地，協助台灣企業在國際舞台上脫穎而出。

勤業眾信聯合會計師事務所15日起舉辦「2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit（E&A Summit）」，匯聚眾多全球頂尖策略聯盟夥伴及產官學業界專家，共同探討企業如何透過科技創新與協同合作。 業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所15日起舉辦「2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit（E&A Summit）」，匯聚眾多全球頂尖策略聯盟夥伴及產官學業界專家，共同探討企業如何透過科技創新與協同合作。 業者提供

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