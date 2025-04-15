童子賢談川普關稅 「美國是重要市場 但非全世界 」

針對美國關稅，台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢15日形容，「目前美國關稅一周有三到四次變化，所以還不明朗，但我深信台灣經濟體質不錯，台廠應變能力也很好」。他強調，「美國是很重要的市場，但美國不是全世界」，不要因為目前這樣的關稅，擾亂其他市場的布局。

童子賢表示，「目前大家還不知道，美國關稅到底是手段還是目的？且因為一周有三到四次變化，所以還不明朗。但我深信台灣經濟體質不錯，然後台灣科技廠商應變能力也不錯」。

童子賢形容，「這波好像颱風或龍捲風一樣」，但台灣經濟體質相對好一點，台灣從外匯存底到儲蓄餘額資金等都很充裕，這是台灣面對目前變局的底氣。

此外，童子賢指出，台商多年來在全球各國投資，廠房的遷移、後勤的應變其實都很有經驗，所以我想大家稍微沉著一點，這波不是只有台灣面臨，從越南、日本、韓國，連他們（美國）鄰居加拿大都面臨很大的變化。

童子賢強調，「美國是全球很重要的經濟體，也是很重要的市場，但美國不是全世界，美國占全球GDP大約26%左右，我們可以這樣想，我們還有另外74%市場，不要因為美國目前這樣的關稅，擾亂了其他四分之三的布局」。