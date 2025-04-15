東陽3月、第1季再刷新紀錄、史上最賺 累計稅前EPS 3.1元
東陽（1319）2025年3月自結合併稅前盈餘7.3億元，稅前EPS 1.21元，較去年同期成長24%，繼2月創下單月獲利新高後，3月再次改寫史上最賺單月紀錄。
前3月自結累計合併稅前淨利為18.78億元，累計稅前EPS 3.1元，較去年同期累計成長25%，突破史上單季新高，創單季最賺新紀錄。若排除兩期匯兌，稅前淨利更是較去年同期累計成長36%。
受惠AM Q1旺季暢旺，及OEM新能源車需求，帶動整體獲利成長，東陽積極開發新產品，持續優化本廠產線及擴增產能，除台南科工廠加速趕工中，5月將進行七股科工區動土興建，更加速美國德州廠擴廠計畫，滿足未來3-5年的成長需求。
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