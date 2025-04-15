美國對中、港小額包裹加課關稅 航空貨運市場前景混沌

美國決定把原擬向中國內地和香港的小額包裹徵收30%的關稅，提高兩倍至90%下，法人機構認為，此關稅將不利電商需求，同時，對航空貨運市場產生影響，下半年市場展望的不確定性升高。

市場傳出，基於中國對美國徵收「對等關稅」採取報復性加稅，美國決定把原擬向中國內地和香港的小額包裹徵收30%的關稅，提高兩倍至90%，生效日期維持在今年5月2日。

此關稅將不利於電商需求，對於航空貨運衝擊較大，但距離生效日仍有一段時日，航空貨運4月有望出現搶運，此政策影響屬於短多長空。

此外，美國總統川普宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

先前由於關稅幅度過高，導致貨主暫停出貨，隨關稅稅率降低及提供暫緩實施期間，短期內貨櫃海運同樣有望出現搶運潮，但在關稅壁壘趨勢不變的情況下，市場需求可能在第2季提前預支，下半年運價展望不確定性仍升高。