美國對中、港小額包裹加課關稅 航空貨運市場前景混沌
美國決定把原擬向中國內地和香港的小額包裹徵收30%的關稅，提高兩倍至90%下，法人機構認為，此關稅將不利電商需求，同時，對航空貨運市場產生影響，下半年市場展望的不確定性升高。
市場傳出，基於中國對美國徵收「對等關稅」採取報復性加稅，美國決定把原擬向中國內地和香港的小額包裹徵收30%的關稅，提高兩倍至90%，生效日期維持在今年5月2日。
此關稅將不利於電商需求，對於航空貨運衝擊較大，但距離生效日仍有一段時日，航空貨運4月有望出現搶運，此政策影響屬於短多長空。
此外，美國總統川普宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。
先前由於關稅幅度過高，導致貨主暫停出貨，隨關稅稅率降低及提供暫緩實施期間，短期內貨櫃海運同樣有望出現搶運潮，但在關稅壁壘趨勢不變的情況下，市場需求可能在第2季提前預支，下半年運價展望不確定性仍升高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言