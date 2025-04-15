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美債問題埋隱憂 央行總裁楊金龍：隨時調整、觀察市場變化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片

針對美債問題，美國總統川普的下一步令外界關注，對此，央行總裁楊金龍15日指出，我國握有外匯存底中，美債大約占8成以上，事實上台灣握有的美債數量是占全球第十一位，約為2,900多億美元，這當中也包括民間的部分。政府對於債券都隨時在調整、觀察市場的變化。

國民黨立委鄭正鈐指出，如今美國是否可能逼迫外國債權人將所持美國國債換成100年期零息債券，倘若發生，台灣要如何面對？楊金龍回應 ，這個議題好像已談論了很久，不過背後必須了解一件事，如果做這樣的轉換，相當於「美債的倒債」。

楊金龍直言，如果美債都倒債的話，當然就是非常的危險，因為美國公債市場是各個金融商品定價的基礎，之前他在立法院財政委員會答詢時曾大膽地說，美國恐怕會因此發生金融上的混亂、金融上的危機。雖然這個議題在國內市場談論很久，但就自己了解，國外金融市場好像沒有像台灣一樣談論的這麼熱烈。

此外，楊金龍也強調，我國握有外匯存底中，美債大約占8成以上，事實上台灣握有的美債數量是占全球第十一位，約為2,900多億美元，這當中也包括民間的部分。政府對於債券都隨時在調整、觀察市場的變化。

楊金龍 美國公債

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