三個月內要明朗化！潘思亮：川普以企業家邏輯重組全球貿易

針對當前全球市場關注的美國對等關稅政策，晶華（2707）集團董事長潘思亮15日表示，若不明朗局勢延續超過90天，將對全球經濟造成實質衝擊。「但我認為，這90天內一定會明朗化，因為川普自己就是企業家，他也不會希望看到美國經濟步入嚴重衰退。」潘思亮強調，預期美國總統川普將在未來三個月內與主要貿易夥伴國達成協議，以穩定市場信心並避免景氣全面下滑。

潘思亮進一步表示，從企業家邏輯推估，川普手中仍有不少利多工具尚未釋出。儘管市場目前普遍偏向悲觀，但美方政策若能善用產業對話與投資誘因，將有助於挽回市場信心。

但他也坦言，若三個月內遲遲未見協議，勢必將導致一波全球性蕭條，並衝擊各行各業。主要是服務業是整體經濟的延伸，整體經濟不好，服務業當然也會受影響。

即便如此，潘思亮仍傾向樂觀。他形容：「可以把美國看作一間年營收30兆美元的大企業，而川普經營團隊是一群來自各行業頂尖的企業人才，加上他本人是房地產起家的企業家，熟悉現金流與資產負債表的管理邏輯。」他指出，川普上任後正以企業經營者的角度盤整美國經濟，「如何增加資產、減少負債，是他的核心思維；只是開源的方式可能比較強硬一點，透過對外談判來引入資金，雖然手法激烈，但背後邏輯仍有跡可循。」

潘思亮認為，這一波美國對等關稅政策，其本質早已超出「貿易」範疇，更是一場融合國防、國安與全球產業鏈調整的結構性變革。他直言，美國此番行動以中國大陸為主要對象，不僅針對龐大的貿易逆差，也涵蓋對國防安全的全面考量，是一場全球性的大盤整理。

面對全球政經版圖重整，潘思亮認為，台灣未必處於劣勢。「說不定我們可以成為一個高科技的香港。」他分析，台灣具備強大的半導體與資通訊產業實力，若能妥善定位並掌握轉型機會，反而有望在變局中提升戰略地位。他也相信，台灣政府在關稅談判時，絕不僅止於經濟面議題，包含國防與國安預算的協調，也會納入整體考量。

潘思亮認為，川普此番出手，是「把原本幾十年要做的改變，在三個月內一次推上檯面」，對各國與企業而言，這樣的衝擊不下於COVID-19。他期盼這波震盪屬於短期現象，不致像疫情一樣拖延多年。