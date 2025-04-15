政府資安長齊聚2025年共識營活動 強化我資安聯防體系

數位發展部資通安全署於15日辦理行政院所屬機關及直轄市、縣（市）政府資安長共識營，2025年特別與亞洲最具指標性的年度資安盛會「CYBERSEC臺灣資安大會」合作，除聆聽講者精彩分享外，會後安排各資安長參觀「臺灣資安館」及「人才培訓專區」展覽，希望透過公私協力共同推動資安防護，打造臺灣成為可信賴數位社會。

行政院副秘書長李國興致詞表示，資安的地位能否大幅提升，國家的政策推動至關重要。賴總統「國家希望工程」國政藍圖，其中一項就是「打造韌性臺灣，維護安全與和平」。因此，透過公私協力強化資安韌性，保障安全與民主，確保數位主權，為當今重要之資安治理政策， 希望藉此建構信賴之數位社會。

遵照近期國家安全會議發布的「國家資通安全戰略2025-資安即國安」指導方針，資安署已擘劃新一期「國家資通安全發展方案（114年至117年）」，以「全社會資安防禦」、「提升關鍵基礎設施資安韌性」、「壯大我國資安產業」及「AI新興資安科技應用與合作」等四大策略進行推動，確保臺灣資安防線的堅韌。

資安署表示，本次活動規劃扣合臺灣資安大會揭櫫的TEAM CYBERSECURITY主題，聚焦團隊合作，目標強化國家資安防禦體質與精進聯防機制，推動政府機關、關鍵基礎設施提供者及民間聯防互助，以公私協力建構全社會資安防護網。今年共識營活動邀請國家安全會議李育杰諮詢委員說明前揭新資安戰略之重點推動方向，亦邀請國立陽明交通大學黃俊穎教授，講授面對資安威脅和弱點，資安長應具之處理態度；此外，衛生福利部資訊處李建璋處長亦針對近期醫療體系遭受重大資安威脅案例，進行研析探討。

資安署強調，未來將積極與各界保持更緊密的溝通對話，及尋求國際夥伴合作，落實智慧國家2.0政策，持續深化資安韌性建設與資安防護，攜手產業與公部門共同實現智慧政府的願景，守護臺灣數位國土，為數位轉型與未來發展奠定更穩固的基礎。