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立委關心核三是否延役 經長：須地方支持興建乾貯設施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台電核三廠二號機將按規定在5月17日停機，在野黨立委主張修法將延役大限延長至60年，然而核廢料乾貯設施尚未順利興建，可能成為一大難關。對此，經濟部長郭智輝15日於立法院答詢時說，現在二號機燃料池空間不足，需要地方支持興建乾貯設施。

行政院長卓榮泰赴立法院施政報告及備詢，會中有立委關注，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前稱，可以給台灣包括核能的可靠能源來源，行政院長卓榮泰是否不排除新的核能選項？對此，卓榮泰表示，願意開放討論、學習，甚至一起來做有必要的研究，都是應該的。能夠沒有安全顧慮、沒有核廢料，而且有共識、全民都接受，政府對新的核能技術採開放態度，來共同討論學習、甚至研發。

不過，對於核三廠除役在即，郭智輝則說明，依照現行《核子反應器設施管制法》規定，執照年限是40年，台電必須遵照核安會的規範執行，現在核三廠二號機燃料池的空間是不足的，所以沒辦法穩定運作到60年，需要地方支持興建乾貯設施。若是命題都有辦法解決，相信立委的建議，大家都能來作參考。

卓榮泰 核三廠 核能

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