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遠通電收、遠創智慧推數位淨零轉型 獲溫室氣體查證

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
遠通電收透過「eTag停車扣繳」串聯uTagGo App會員服務，減少行車碳足跡。圖／遠通電收提供
遠通電收透過「eTag停車扣繳」串聯uTagGo App會員服務，減少行車碳足跡。圖／遠通電收提供

根據金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，所有上市櫃企業需於2027年前完成溫室氣體盤查，並於2029年前通過查證。遠通電收雖非上市公司，仍超前部署碳管理、提前完成ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查與認證，並於今日舉行授證儀式。

遠通電收與子公司遠創智慧正式通過 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查與查證，遠通電收總經理張永昌表示，綠色智慧交通已成為全球趨勢，更是推動永續發展的重要關鍵。遠通與遠創秉持董事長徐旭東「為民、便民、利民」的核心理念，將以最大的誠意，致力為社會大眾打造節能減碳、邁向永續的未來。

張永昌說，為進一步實踐 ESG 永續承諾，遠通與遠創持續推動 ETC 服務從高速公路拓展至路邊停車與合作停車場，攜手中央與地方政府及廣大用路人，共同減少碳排放與紙張使用，打造綠色行車生態圈。

遠通電收說，根據交通部運輸研究所數據，ETC自上路以來已累計超過640億筆通行交易，帶來顯著環保效益，像是減少264萬噸碳排放，相當於7127座大安森林公園的年吸碳量，也節省約可填滿450座奧運標準泳池的11億公升燃油，減少的紙本回數票印製，累積高度也相當於1.2萬座台北101大樓。

另外，遠通電收也透過「eTag停車扣繳」串聯uTagGo App會員服務，減少行車碳足跡。目前已有超過2500座合作停車場，提供快速進場免取票、也以電子發票替代紙本發票。而「減碳車幣」機制，則可讓用戶累積減碳點數折抵通行費與停車費。

遠通電收表示，每次使用「eTag停車扣繳」服務，即可減少碳排704.4公克。目前停車服務已累積超過1.5億車次，共減碳約7.6萬公噸，相當於638萬棵樹的年吸碳量。

遠通電收說，本次碳盤查導入永訊智庫研發的「雲偵碳」系統，提升數據精準度並縮短作業時間。該系統涵蓋全台339座ETC門架，能迅速收集並分析排放數據，為碳減量策略提供可靠依據。未來，遠通與遠創將持續深化ESG治理，推動減碳創新方案，攜手政府、企業及用路人，共同打造綠色行車生態圈，為淨零未來貢獻力量。

永續 減碳 綠色

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