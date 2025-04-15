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富達：轉向風險趨避 看好日股及部分歐股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國對等關稅急轉彎，川普宣布暫緩90天。富達全球總體經濟與策略團隊指出，短期內，市場將主要受到新聞消息與技術面因素左右，波動較大。債市的反應將是關鍵痛點，但殖利率上升過快時，往往吸引買盤進駐，因而有助於維持債券在投資組合中的防禦功能。

富達指出，在未來的90天，將密切關注中美之間的互動。除非川普做出實質讓步，否則中國大陸可能會選擇長期抗戰，預計這將造成股市持續波動並拖累市場情緒。

在投資布局方面，富達指出，由於關稅風險加劇，歐股在3月出現回落，但整體表現仍優於美股。歐股今年以來表現強勁，相對於美股的折價幅度已縮小，但仍低於歷史平均，顯示還有進一步復甦的潛力。

富達分析，雖然美國關稅加劇投資人對歐洲經濟及企業獲利的擔憂，但歐洲的市場流動性及資金關注度正在增加，尤其是對德國的基礎設施及國防產業。富達樂見歐股市場情緒轉好的趨勢，即使對經濟能只有漸進的影響。

至於美股，富達指出，雖然美國總體經濟趨弱，但考量市場行為指標與資金流向，仍將美國評級上調至中性。富達預期市場波動將持續，貨幣政策尚未明朗，許多企業及消費者面臨挑戰。投資人最好降低貿易敏感度較高的產業，選擇商業模式完善、具備競爭優勢及自由現金流穩定的公司。

美國 美股

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