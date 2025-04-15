金價堅挺 短線看美中貿易戰若轉圜可能回測這價位

金價走勢堅挺，展望本周，臺銀分析，市場預期下半年降息機率上升，金價有機會繼續上行挑戰3,280美元；惟短期指標KD與RSI皆進入超買區，顯示多頭出現過熱跡象，且風險性資產走勢轉為震盪，在金價漲幅不小下恐將引發獲利了結之套現賣壓，加上美中雙方貿易戰若出現轉圜，不排除金價仍有可能回檔測試4月11日低點3,170美元。

臺銀貴金屬部指出，14日雪梨金市以每英兩（下同） 3,236.10美元開市，美國海關與邊境保護局原公告將豁免部分電子產品關稅，然川普於社群平台發文反駁豁免傳聞，稱將對半導體及電子產品供應鏈進行審查，市場消息混亂，金價一度漲至3,245.42美元，後隨獲利了結賣壓湧現，金價自高檔壓回。

歐美時段，市場受不確性因素影響，致金價大幅波動於3,218-3,230美元間，然高檔賣壓出籠，拖累金價拉回至3,208美元，惟傳出日本首相石破茂在國會表示美國課徵的關稅有可能會擾亂全球經濟秩序，此為日方近期較嚴厲的回應，激勵金價反彈回3,227美元，然高檔賣壓不輕，且美元指數轉強回升至100之上，拖累金價震盪拉回跌破3,200美元整數關卡後，續跌至3,192.99美元，低接買盤進場承接，金價反彈回3,200美元上方波動，最後報價為3,209.28美元，較上週五最後報價3,236.21美元，下跌26.93美元，跌幅0.83%。

Kitco News每周黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員等共16位專業人士中，其中15位(94%)看多本週金價，1位(6%)認為將橫盤整理，無人看空；另外一般投資人共275位投票結果，189位(69%)看多本週金價，36位(13%)認為將橫盤整理，50位(19%)看空。