Google簽署台灣首宗地熱購電協議 加速潔淨能源發展

Google今天宣布與台灣倍速羅得公司（Baseload Power Taiwan）簽署台灣首宗企業地熱購電協議，為Google在亞太區首例，希望利用台灣豐富的地熱資源，促進全天候潔淨能源在亞太區和全世界的發展。

Google在官方部落格發文說明，自從Google在2019年簽署台灣第一個再生能源購電協議以來，Google持續努力加速潔淨能源的發展，以滿足Google在地資料中心和辦公室的電力需求。

Google今天簽署台灣首宗企業地熱能源購電協議，最初的計畫會由台灣倍速羅得公司開發，將為電網增加10MW（10千瓩）「全天候運作（always on）」的電力，協助台灣地熱市場發展。

Google指出，地熱能源利用地底深處的熱能來產生無碳電力，是一種全天候的潔淨能源，台灣的潛力十足。台灣位在環太平洋火山帶，擁有獨特的地質條件和豐富的地熱資源，能提供穩定可靠的基載電力，與太陽能、風力等間歇性再生能源技術形成互補。