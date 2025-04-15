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因應美國關稅衝擊！桃園邁出第1步 應變標案已上網

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政日前向中央喊話動支超徵稅額協助產業轉型，市府也邁出第一步，協助中小型企業數位轉型標案昨天上網公告。本報資料照片
桃園市長張善政日前向中央喊話動支超徵稅額協助產業轉型，市府也邁出第一步，協助中小型企業數位轉型標案昨天上網公告。本報資料照片

美國關稅政策衝擊全球經濟，台灣不僅科技業，其他產業也憂心忡忡。桃園市長張善政除向中央喊話協助產業轉型，市府也先跨出第一步，市府也編列1600萬元預算執行「桃園市智慧產業學院產業輔導委託專業服務案」，昨天上網招標。

清明連假期間，美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，各界憂心忡忡。張善政4日透過臉書向中央喊話運用2024超徵稅額5283億元做緊急紓困、產業轉型、產業鏈重組與搶占全球領先科技4大工作，在產業轉型部分特別提到加速導入AI、智慧製造等技術，強化企業在國際市場的根本競爭力。

另外，張善政日前赴議會工作報告時也提到，面對關稅衝擊，市府將以智慧產業學院加速產業邁向智慧製造與數位轉型。

「桃園市智慧產業學院產業輔導委託專業服務案」昨天上網，因屬勞務委託，採限制性招標，預算金額1600萬元，保留後續擴充1600萬元；經發局表示，學院非機關實質工作，因此要委外辦理，標案內容也與美國關稅衝擊、協助產業轉型有關，預計要辦理80次診斷諮詢，25次實地查訪，也會建立輔導案機制，至少要輔導10名業者或廠商導入智慧化系統。

桃園市長張善政日前向中央喊話動支超徵稅額協助產業轉型，市府也邁出第一步，協助中小型企業數位轉型標案昨天上網公告。本報資料照片
桃園市長張善政日前向中央喊話動支超徵稅額協助產業轉型，市府也邁出第一步，協助中小型企業數位轉型標案昨天上網公告。本報資料照片

美國 關稅

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