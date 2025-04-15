Google 簽台灣與亞太區首宗企業地熱購電協議

Google 15日宣布與台灣倍速羅得公司（Baseload Power Taiwan）簽署台灣首宗企業地熱購電協議，也是 Google 在亞太區的首例，希望利用台灣豐富的地熱資源，提供全天候的潔淨能源，同時也為亞太區、乃至全球地熱能源的規模化發展奠定基礎。

Google在2019年簽署在台灣第一個再生能源購電協議，採購太陽能電力，並持續努力加速潔淨能源的發展，以滿足在地資料中心和辦公室的電力需求，近期也在台灣建置1GW的太陽能開發計畫。

Google全球先進潔淨技術商業資深協理 Michelle Chang、Google 亞太區能源基礎設施資深協理蕭義俊在官方部落格公布了購買台灣地熱的訊息。Google簽署台灣首宗企業地熱能源購電協議，也是Google在亞太區的第一個地熱購電協議。初期由台灣倍速羅得公司（Baseload Power Taiwan）開發，將為電網增加10 MW（10千瓩）「全天候運作（always on）」的電力，助益台灣的地熱市場發展 。

Google指出，這次的地熱購電協議，以及最近支持台灣 1 GW（100 萬瓩）的太陽能開發合作計畫，實踐Google推動一系列能源解決方案的承諾，以無碳電力支持Google在台灣的資料中心與營運，同時也為亞太區、乃至全球地熱能源的規模化發展奠定基礎。

地熱能源利用地底深處的熱能來產生無碳電力，是一種「全天候」的潔淨能源，在台灣的潛力十足 。台灣位在環太平洋火山帶，擁有獨特的地質條件和豐富的地熱資源，能提供穩定可靠的基載電力，與太陽能、風力等間歇性再生能源技術形成互補 。

Google與倍速羅得公司（Baseload Capital）的長期合作，包括對該公司進行股權投資，是在亞太及全球加速部署地熱這項全天候潔淨能源技術的最新進展。目前Google也和Fervo Energy一起開發增強型的地熱系統，致力促進次世代地熱技術的商業化，同時Google和Project Innerspace合作蒐集分析地下資料（subsurface data），發掘全球的地熱潛力；除了台灣，也在位於亞太區的澳洲啟動了創新地熱研究計畫的合作案。

Google指出， 2019年起，倍速羅得公司旗下的台灣倍速羅得公司一直積極探勘地熱資源，與在地社區密切互動，並積極協同台灣政府，以改善地熱能源的法規及許可程序 。Google 對這些地熱計畫的支持，有助建立台灣的人才、專業知識、供應鏈還有基礎設施，以利降低未來計畫的成本，並且加速地熱能源的部署 。

這些計畫也有助實現台灣政府的願景，特別是其設定「2050 年達成6 GW地熱規模」的目標。Google長期以來和台灣政府及電力公司密切合作，共同推動再生能源發展，Google將持續和各界協力，共同促進市場發展與創新，以擴展地熱資源的應用規模。未來也希望在日本和印尼等亞太區市場，以及全球其他 Google 有用電需求的地區，複製引進這些初期計畫。