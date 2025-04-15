卓揆盼英國持續協助我加入CPTPP 共同守護國際經貿秩序

行政院長卓榮泰14日接見英國在台辦事處包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）代表一行時表示，英國在2024年正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），而臺灣作為全球供應鏈重要的一員，也希望能為CPTPP帶來更多經貿整合效益，期待英國持續協助臺灣加入CPTPP，共同打造以價值為核心的先進產業供應鏈，守護共同的國際經貿秩序，確保以自由為根本的全球繁榮發展。

卓榮泰致詞時首先感謝英國外交部，於4月2日針對中國大陸在臺灣周邊進行演習發布聲明表達關切，並指出臺灣海峽的和平穩定對全球繁榮至關重要；4月6日，包括英國在內的七大工業國集團（G7）外長也發表聯合聲明，關切中國大陸在臺灣周邊的演習，升高兩岸緊張局勢，對全球安全與繁榮均構成風險。

卓榮泰表示，包瓊郁代表在英國外交部任職期間，對於亞太地區事務有相當濃厚的經驗，更曾兩度派駐緬甸，對印太地區的地緣政治關係及發展相當瞭解，相信將來一定能讓臺英雙方所共享的民主價值更加茁壯，也讓世界民主陣營的夥伴國家，對於亞太地區的安全與穩定更加關心認識。

卓榮泰提到，臺灣與英國在歷史發展關係上相當早，19世紀因貿易通商關係，在臺灣打狗、安平及淡水設置了3座領事館，是當時東西方文化接觸的窗口，其中高雄打狗及新北淡水領事館建築物也保留至今，成為當地重要觀光景點。與此同時，來自英國的傳教士，包括馬雅各（James Laidlaw Maxwell）、巴克禮（Thomas Barclay）、甘為霖（William Campbell）等人，對於臺灣的新式教育、公共衛生及醫療等各方面貢獻卓著，也宣揚人權與民主等觀念，深刻影響臺灣的主體意識及戰後民主運動。

卓院長指出，近年來在「臺灣國際半導體展」、「臺灣太空國際年會」及「亞太國際風力發電展」等盛會，都可見到許多英國企業的參與及其對臺灣的瞭解與協助；2023年臺英簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），此為歐洲國家首次與我國建立制度化經貿架構，雙方鎖定「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」等三大議題深化合作。

卓榮泰進一步表示，英國在去年正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），成為首個歐洲成員經濟體，而臺灣作為全球供應鏈重要的一員，也希望能為CPTPP帶來更多經貿整合效益，相信臺灣符合加入CPTPP的「奧克蘭原則」高標準，也願意遵循貿易規範與承諾。臺灣現在所欠缺的就是所有成員國的共識，期待英國持續協助臺灣加入CPTPP，共同打造以價值為核心的先進產業供應鏈，守護共同的國際經貿秩序，確保以自由為根本的全球繁榮發展。

卓榮泰說，未來臺英在經濟與能源安全、數位與金融韌性，以及科技與製造創新都有極大合作空間，期待雙方在包瓊郁代表任內的互動來往更加頻繁熱絡，各項合作能再展現新的發展關係，並祝福包瓊郁代表定能勝任新職。

隨後，包瓊郁代表致詞時表示，臺英關係持續成長，相信雙方能在民主價值及創新經濟等共享價值的基礎上，進一步深化合作。在經貿合作方面，她認為英國的新產業策略（Industrial Strategy）與臺灣的「五大信賴產業」具有互補性，其中在四大戰略領域包括數位科技、潔淨能源、先進製造及金融服務具有合作潛力，英國也會全力支持雙方的夥伴關係。

包瓊郁指出，在數位科技方面，雙方可擴大AI、半導體、資安等新科技合作，發展安全且具韌性的全球供應鏈；在潔淨能源方面，英國向來是支持臺灣發展離岸風電的夥伴，也為臺灣離岸風電項目提供超過10億英鎊的出口信用擔保。此外，在臺灣的韌性與安全方面，英國也全力支持臺灣建構全社會防衛韌性，雙方也能相互學習電信、資安、民主體制等各方面韌性。

包瓊郁強調，臺英是具有戰略意義的夥伴關係，這是建立在雙方共同利益、價值觀與互相尊重上，相信雙方仍有許多合作空間，也期待與臺灣共同推動各項合作。