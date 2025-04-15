快訊

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

沙塵暴空汙來了！鄭明典：PM10非PM2.5、室外避免做1事

美將提半導體關稅 卓揆：已擬定好步驟隨時啟動談判

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影

美國總統川普提到未來一周將宣布半導體關稅稅率，對此，行政院長卓榮泰15日指出，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定國內產業、備好談判的內容，以及隨時準備啟動，現在已經有第一次視訊會議的正式接觸，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡、貿易的公平。

卓榮泰15日赴立法院施政報告及備詢時會前接受媒體採訪，針對川普將對半導體宣布新的半導體關稅稅率議題回應，卓榮泰表示，針對這次美國關稅的新政策，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定國內產業、備好談判的內容，以及隨時準備啟動。

卓榮泰說，在穩定國內產業的這一個議題上，政府已經率先提出880億對各產業的支持方案，會再用比較充裕的時間，因應美方一直還在做不同政策宣布的時候，要有更多的時間來做因應。那麼備好所有談判的內容，副院長鄭麗君以及行政院經貿談判辦公室跟國安團隊，整個談判的團隊都已經做好了相同的準備。

卓榮泰也提到，那麼過去大家也知道，也已經有了第一次視訊會議的正式接觸，所以我方現在是隨時準備啟動，帶著已經備妥的策略方案，向美方提出我方的期待，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡、貿易的公平，也能有助於我方產業的安定。「當然對國內的人民，也希望大家給我們多一點耐心、時間，我們一起努力來完成這個工作」。

半導體 卓榮泰 關稅

延伸閱讀

敢違抗川普意志？美政府火速凍結對哈佛大學22億美元補助款

台美關稅談判進度 卓揆：已備妥策略方案隨時準備啟動

考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

美將開徵半導體關稅 醫師：川普打臉自己急找台階下

相關新聞

「川」劇變臉難測 揭密富豪開心玩債賺利差祕訣

「川」劇變臉秀天天上演，使得市場對美元資產信心大失，更使美國政府公債殖利率一路飆高（代表債券價格下跌），但令人意外的是，許多高資產大戶卻認為「樂自險中求」，已有另類的「玩債手法」，不少人透過外銀的私人銀行理財部門，用這種玩債手法拉高槓桿，並且趁機借短率，買長債來「養券」賺利差。這套玩債手法究竟是什麼？

瑞銀：黃金每盎司或達3,500美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，未來12個月的黃金價格或達3,500美元/盎司，建議繼續在全球和亞洲資產策略持有黃金頭寸...

實質經常性薪資增幅 4年新高

主計總處昨發布二月受雇員工薪資及人數。累計一至二月全體工業及服務業受雇員工經常性薪資平均數四萬七三七一元，較去年同期增加...

碳費2026年5月如期開徵 估算徵收對產業經營影響非常小

業界希望暫緩徵收碳費，環境部長彭啓明昨（14）日表示，減碳是一個趨勢，要掌握這個機會轉型才有綠色競爭力，所以會從幫助企業...

氣候變遷委員會 聚焦二議題

總統府將於下周四（24日）舉行第四次國家氣候變遷對策委員會，將聚焦綠色金融、對等關稅下的綠色轉型兩大議題。環境部長彭啓明...

薪資成長 連11月超過通膨

行政院主計總處昨（14）日發布今年2月全體受僱員工經常性薪資平均47,296元、年增3.02%，剔除物價因素，2月實質經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。