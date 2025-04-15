美將提半導體關稅 卓揆：已擬定好步驟隨時啟動談判

美國總統川普提到未來一周將宣布半導體關稅稅率，對此，行政院長卓榮泰15日指出，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定國內產業、備好談判的內容，以及隨時準備啟動，現在已經有第一次視訊會議的正式接觸，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡、貿易的公平。

卓榮泰15日赴立法院施政報告及備詢時會前接受媒體採訪，針對川普將對半導體宣布新的半導體關稅稅率議題回應，卓榮泰表示，針對這次美國關稅的新政策，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定國內產業、備好談判的內容，以及隨時準備啟動。

卓榮泰說，在穩定國內產業的這一個議題上，政府已經率先提出880億對各產業的支持方案，會再用比較充裕的時間，因應美方一直還在做不同政策宣布的時候，要有更多的時間來做因應。那麼備好所有談判的內容，副院長鄭麗君以及行政院經貿談判辦公室跟國安團隊，整個談判的團隊都已經做好了相同的準備。

卓榮泰也提到，那麼過去大家也知道，也已經有了第一次視訊會議的正式接觸，所以我方現在是隨時準備啟動，帶著已經備妥的策略方案，向美方提出我方的期待，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡、貿易的公平，也能有助於我方產業的安定。「當然對國內的人民，也希望大家給我們多一點耐心、時間，我們一起努力來完成這個工作」。