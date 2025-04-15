瑞銀：黃金每盎司或達3,500美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，未來12個月的黃金價格或達3,500美元/盎司，建議繼續在全球和亞洲資產策略持有黃金頭寸。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，上周金價再次飆升至歷史新高，並於上周五（11日）突破3,200美元/盎司，該價格也是原來的基準情景下對金價的預期。這一歷史性的反彈背後的原因包括：地緣政治緊張局勢升級、對通脹的擔憂和不斷變化的利率前景等。這些因素的結合導致交易所交易基金（ETF）和投機者的需求強於預期。不過，這些因素潛在的發展也可能會限制黃金的上行空間，這包括：地緣政治緊張局勢的緩解、經貿關係的恢復或更加緊密，以及美國宏觀和財政背景的顯著改善。

除了避險需求和戰術投機者的參與外，黃金配置需求最近也發生許多結構性轉變，例如，中國監管機構在2025年2月允許保險基金投資配置黃金、各國央行系統性地提高黃金在總儲備中的份額等。這些結構性轉變都有力支援黃金需求，但黃金供給則不會因價格上漲出現較大的抬升，因黃金的供給缺乏彈性。瑞銀財富管理投資總監辦公室預計，在過去三年全球央行黃金購買量連續每年均達1,000公噸後，今年購買量仍有望達1,000公噸（此前預期為950公噸），同時ETF淨買入量預期也從300公噸上調至450公噸，預計金幣/金條等零售市場需求強勁。

在持續的關稅及地緣政治風險可能對美國和全球經濟前景產生負面影響的情況下，瑞銀財富管理投資總監辦公室將在未來12個月的黃金目標價上調至3,500美元/盎司；也將上行和下行情景中的黃金目標價上調300美元/盎司，分別達到3,800美元/盎司和3,200美元/盎司。長期來看，從多元化的角度而言，在美元平衡投資組合中，配置5%的黃金是最佳選擇。