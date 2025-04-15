聽新聞
0:00 / 0:00

實質經常性薪資增幅 4年新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨發布二月受雇員工薪資及人數。累計一至二月全體工業及服務業受雇員工經常性薪資平均數四萬七三七一元，較去年同期增加百分之二點九五，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數四萬三三八○元，年增百分之○點八一，是近三年首次轉正，增幅是四年來最高；總薪資平均數增加百分之二點九九，剔除物價後累計實質總薪資平均數年增百分之○點八五，增幅也是四年最高。

主計總處表示，因個別受雇員工從事行業及個人條件與資歷不同，導致薪資與整體受雇員工平均薪資有所差異。

依行業來看，一至二月經常性薪資平均數低於整體平均的包括住宿及餐飲業、其他服務業（如美容美髮及用品維修）、製造業等。

物價 薪資 餐飲業

延伸閱讀

中職／獅隊靠台北大巨蛋加持 主場人氣超越悍將衝上第2

女星白白深夜發文證實離婚 爆先生4年提4次

美國對等關稅衝擊GDP、物價多嚴重？主計總處最新估算出來了

「髮」外之地？美髮產業超賺卻免開發票 前稅務員曝辛酸內幕

相關新聞

實質經常性薪資增幅 4年新高

主計總處昨發布二月受雇員工薪資及人數。累計一至二月全體工業及服務業受雇員工經常性薪資平均數四萬七三七一元，較去年同期增加...

金價再創新高！瑞銀喊價3500美元 結構性買盤成關鍵

黃金價格走勢強勁，上周五再創歷史新高，每盎司突破3200美元。瑞銀集團指出，地緣政治風險升高、通膨疑慮未解，加上市場對利...

薪資成長追過通膨！前2月實質經常性薪資由正轉負 增幅四年來最高

主計總處今天發布2月受僱員工薪資及人數。累計1至2月全體工業及服務業受僱員工經常性薪資平均數4萬7371 元，較上年同期...

穩經濟成長！經濟部盤點今年將投入2500億元公共建設

為落實賴總統「台灣+1」的經濟戰略，亦即「立足台灣、布局全球、加強美國、產品行銷全世界」的四大目標，經盤點後，經濟部2025年執行的重大公共...

高關稅壓力下 產業轉移三主軸：移出中國、移入美國及中國自產

美國商務部長盧特尼克周日表示，聯邦政府晚間決定免除本月早些時候實施的電子產品及半導體的關稅，只是暫時的緩和，這些產品未來...

因應美對等關稅 勞部今召開全國勞動行政首長聯繫會報

川普政府2日宣布對包括我國在內主要貿易對象實施對等關稅措施，將對我國出口導向產業造成影響。勞動部今天召開「114年第1次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。