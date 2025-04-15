實質經常性薪資增幅 4年新高

主計總處昨發布二月受雇員工薪資及人數。累計一至二月全體工業及服務業受雇員工經常性薪資平均數四萬七三七一元，較去年同期增加百分之二點九五，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數四萬三三八○元，年增百分之○點八一，是近三年首次轉正，增幅是四年來最高；總薪資平均數增加百分之二點九九，剔除物價後累計實質總薪資平均數年增百分之○點八五，增幅也是四年最高。

主計總處表示，因個別受雇員工從事行業及個人條件與資歷不同，導致薪資與整體受雇員工平均薪資有所差異。

依行業來看，一至二月經常性薪資平均數低於整體平均的包括住宿及餐飲業、其他服務業（如美容美髮及用品維修）、製造業等。