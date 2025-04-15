高市發債40億元受阻

川普風暴影響，高雄市府發債受阻。財政局長陳勇勝說，這次打算發行市債40億元，以節省利息支出，但因大環境受到美國關稅風暴影響，全球經濟不確定性增高，造成發債不順利，接下來會等待時機，適當的時候再發債。

川普對等關稅之亂，除了外貿商、製造業，連台灣地方政府也招架不住。高雄市政府原預計標售的第二期公債，昨（14）日因買賣雙方對利率認知差距過大宣告暫停作業，此令政府公債罕見出現未能發行的案例。

市場人士認為，銀行等買盤心態全面轉趨保守，「現金為王」心態導致對政府公債這類優質標的也不青睞，可能會讓第2季初級市場的標售轉趨冷清。

本次高雄市政府債原規劃是在昨日上午完成收件，不過消息人士表示，該期公債未能標出，原預計發行金額為40億元。

據悉，高雄市府這次標售通知是在清明長假前發出，市府官員說，當時並不知道美國對等關稅的內容會大出市場意外，密切觀察上周金融市場的激烈變動，以及陸續接收買盤對利率的態度後，才決定取消本次標售，未來會視適當時機再對外招標。

陳勇勝指出，高雄市總負債大約2,200億元，其中半數約1,100億元是向銀行貸款，另外半數則是發行市債以及綠債籌措得來，市長陳其邁上任至今已經清償約200億元債務，逐步減輕高雄負債。

其中，發行市府公債以及綠債的利息支出，比向銀行貸款的利息低很多，這也成為市府積極發債的主要原因。

市府官員表示，美國掀起全球關稅風暴撼動世界經濟，尤其台灣是出口導向，更近風暴中心，包括國內企業、銀行對現金等流通資產的敏感度大增，成為這次市府發債失敗的主要原因。