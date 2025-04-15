薪資成長 連11月超過通膨
行政院主計總處昨（14）日發布今年2月全體受僱員工經常性薪資平均47,296元、年增3.02%，剔除物價因素，2月實質經常性薪資平均43,407元，年增1.41%，薪資成長速度連11月超過通膨。
據調查，2月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,296元，年增3.02%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬886元，合計後總薪資平均數為58,182元；經常性薪資中位數為37,986元，年增2.89%。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲說，由於1、2月較容易受農曆春節因素影響，因此主計總處也一併發布今年前二月經常性薪資為47,371元，年增2.95%，累計總薪資平均數亦增2.99%。
至於民眾關注的，剔除物價因素後的實質薪資表現，前二月實質經常性薪資43,380元，年增0.81%，則是近四年同期最高。
另外，主計總處揭露2025年年終獎金發放情形，工業及服務業年終獎金平均發放月數為1.72個月、81,368元，優於2024年的1.69個月、77,423元；年終獎金發放月數前三名，由金融及保險業3.74個月穩坐冠軍、製造業2.17個月居次，運輸及倉儲業1.97個月排名第三。
觀察各行業，譚文玲指出，由於去年AI商機獲利好，拉抬相關業別年終獎金，其中電腦電子光學製品製造業3.46個月、電子零組件製造業2.92個月。
運輸及倉儲業亦有多重支撐的獲利因素，例如海運業5.69個月，跟出口暢旺有關，而航空運輸業3.92個月表現也相當亮眼。
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