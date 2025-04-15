碳費2026年5月如期開徵 估算徵收對產業經營影響非常小

業界希望暫緩徵收碳費，環境部長彭啓明昨（14）日表示，減碳是一個趨勢，要掌握這個機會轉型才有綠色競爭力，所以會從幫助企業有綠色競爭力的角度來做，估算碳費對產業經營影響非常小，目前仍會如期在明年5月開始徵收碳費。

美國總統川普對等關稅新政衝擊世界各國，府院也展開產業之旅，傾聽業者聲音，包括鋼鐵、扣件等業者都呼籲政府緩徵碳費，不過彭啓明昨日接受媒體聯訪時表示，仍會如期上路。

環境部要求溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的排碳大戶，應於2026年繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元、若提出減碳目標，另有優惠費率，分別為每噸100元、50元。

彭啓明表示，以中鋼（2002）為例，去年營收為3,600億元，以2022年排放來推估排碳量約1,790萬噸，因為鋼鐵為高碳洩漏風險產業、同時也提出減碳目標，因此費率為每噸100元，據此試算出中鋼要繳碳費約3.6億元，占營收的1％。

彭啓明說，在國際上排碳稅費約占4%至5％左右，因此推估出來的國內碳費比例其實占營收非常低，也不會影響到中鋼的產品價格。

至於扣件業符合繳納碳費2.5萬噸門檻的業者只有一家，推算該業者差不多要繳納約18萬，由於該業者排碳量剛好跨過2.5萬噸門檻，他認為，如果該業者再稍微投入節電，也許有機會可不用繳交碳費。

彭啓明強調，台灣好不容易推動「排碳有價」，且碳費制度在整個產業經營中，所占比例是非常小，所以目前預計仍是會如期進行，但同時仍會爭取預算來輔導產業，協助產業在減碳速度上快一點，減碳愈多、繳費愈少，且碳費是明年5月才要繳，現在有機會的話，也會積極爭取預算來協助業者減碳、加速減碳工作。

彭啓明分析，美國川普政府對氣候變遷政策有很大轉變，但全世界其他國家還沒有太大變化，從政府立場來看，「讓大家都活著是最重要的，活得下去才能做淨零工作」，因此不會設下高門檻讓企業無法生存。