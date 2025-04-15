快訊

今明晴熱如夏 吳德榮：持續天乾物燥這天起水氣增 下周2波鋒面快閃

意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

碳費2026年5月如期開徵 估算徵收對產業經營影響非常小

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
業界希望暫緩徵收碳費，環境部長彭啓明14日表示，減碳是一個趨勢，要掌握這個機會轉型才有綠色競爭力，所以會從幫助企業有綠色競爭力的角度來做，估算碳費對產業經營影響非常小。聯合報系資料照
業界希望暫緩徵收碳費，環境部長彭啓明14日表示，減碳是一個趨勢，要掌握這個機會轉型才有綠色競爭力，所以會從幫助企業有綠色競爭力的角度來做，估算碳費對產業經營影響非常小。聯合報系資料照

業界希望暫緩徵收碳費，環境部長彭啓明昨（14）日表示，減碳是一個趨勢，要掌握這個機會轉型才有綠色競爭力，所以會從幫助企業有綠色競爭力的角度來做，估算碳費對產業經營影響非常小，目前仍會如期在明年5月開始徵收碳費。

美國總統川普對等關稅新政衝擊世界各國，府院也展開產業之旅，傾聽業者聲音，包括鋼鐵、扣件等業者都呼籲政府緩徵碳費，不過彭啓明昨日接受媒體聯訪時表示，仍會如期上路。

環境部要求溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的排碳大戶，應於2026年繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元、若提出減碳目標，另有優惠費率，分別為每噸100元、50元。

彭啓明表示，以中鋼（2002）為例，去年營收為3,600億元，以2022年排放來推估排碳量約1,790萬噸，因為鋼鐵為高碳洩漏風險產業、同時也提出減碳目標，因此費率為每噸100元，據此試算出中鋼要繳碳費約3.6億元，占營收的1％。

彭啓明說，在國際上排碳稅費約占4%至5％左右，因此推估出來的國內碳費比例其實占營收非常低，也不會影響到中鋼的產品價格。

至於扣件業符合繳納碳費2.5萬噸門檻的業者只有一家，推算該業者差不多要繳納約18萬，由於該業者排碳量剛好跨過2.5萬噸門檻，他認為，如果該業者再稍微投入節電，也許有機會可不用繳交碳費。

彭啓明強調，台灣好不容易推動「排碳有價」，且碳費制度在整個產業經營中，所占比例是非常小，所以目前預計仍是會如期進行，但同時仍會爭取預算來輔導產業，協助產業在減碳速度上快一點，減碳愈多、繳費愈少，且碳費是明年5月才要繳，現在有機會的話，也會積極爭取預算來協助業者減碳、加速減碳工作。

彭啓明分析，美國川普政府對氣候變遷政策有很大轉變，但全世界其他國家還沒有太大變化，從政府立場來看，「讓大家都活著是最重要的，活得下去才能做淨零工作」，因此不會設下高門檻讓企業無法生存。

彭啓明 減碳 碳費

延伸閱讀

美對等關稅海嘯 彭啓明：收碳費時間不變

風電業者欲在台東開發58支陸域風機 彭啓明：不支持

解決垃圾百岳遭酸靠這招 彭啓明喊話賀瓏：讓我說清楚

川普恢復塑膠吸管 彭啓明：考慮送些台製紙吸管給美國

相關新聞

實質經常性薪資增幅 4年新高

主計總處昨發布二月受雇員工薪資及人數。累計一至二月全體工業及服務業受雇員工經常性薪資平均數四萬七三七一元，較去年同期增加...

碳費2026年5月如期開徵 估算徵收對產業經營影響非常小

業界希望暫緩徵收碳費，環境部長彭啓明昨（14）日表示，減碳是一個趨勢，要掌握這個機會轉型才有綠色競爭力，所以會從幫助企業...

氣候變遷委員會 聚焦二議題

總統府將於下周四（24日）舉行第四次國家氣候變遷對策委員會，將聚焦綠色金融、對等關稅下的綠色轉型兩大議題。環境部長彭啓明...

薪資成長 連11月超過通膨

行政院主計總處昨（14）日發布今年2月全體受僱員工經常性薪資平均47,296元、年增3.02%，剔除物價因素，2月實質經...

高市發債40億元受阻

川普風暴影響，高雄市府發債受阻。財政局長陳勇勝說，這次打算發行市債40億元，以節省利息支出，但因大環境受到美國關稅風暴影...

強調與美談判順利 賴總統：化危機為轉機

美國暫緩實施對等關稅，各國正與美國談判。賴清德總統昨（14）日表示，台灣與美國第一階段談判過程順利，會持續在確保國家利益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。