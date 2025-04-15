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氣候變遷委員會 聚焦二議題

經濟日報／ 記者邱琮皓余弦妙／台北報導

總統府將於下周四（24日）舉行第四次國家氣候變遷對策委員會，將聚焦綠色金融、對等關稅下的綠色轉型兩大議題。環境部長彭啓明昨日表示，因應國際情勢，各部會將再次盤點淨零路徑、滾動檢討。

據悉，第四次氣候變遷委員會討論主題，原本就鎖定綠色金融相關議題，主因現階段減碳方針出爐後，綠色成長是重中之重，其中綠色金融就是重要的力量；另外原本也考慮討論能源議題，但因時機尚未成熟，加上美國對等關稅、國際情勢變化更為急迫，最終決定聚焦綠色轉型，能源議題討論再往後延。

彭啓明表示，當前情勢正值美國總統川普宣布對等關稅、世界各國陸續啟動碳定價制度，政府將盤點，還有哪些措施與方法。

在綠色轉型契機方面，環境部與各部會將再次盤點所有淨零路徑，是否要因應關稅政策重新調整，全球關稅海嘯來襲，是否要有一些準備，相關報告都在滾動式調整，最終版本仍在討論。

彭啓明強調，環境部持續關注世界各國在淨零路上是否有較明顯調整，並將當前局勢當成台灣轉骨的好時機，例如是雙軸轉型的好機會。第二個主題為綠色金融，將由金管會進行統整性報告。

彭啓明 淨零 綠色

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