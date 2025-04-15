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強調與美談判順利 賴總統：化危機為轉機

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統。記者趙容萱／攝影
賴清德總統。記者趙容萱／攝影

美國暫緩實施對等關稅，各國正與美國談判。賴清德總統昨（14）日表示，台灣與美國第一階段談判過程順利，會持續在確保國家利益前提、保障產業發展的目標下，與美國談判。

賴總統昨日接見北科大三系所友會，談及台美談判。賴總統表示，面對貿易戰、關稅戰等經濟風險要步步為營，才能夠化危機為轉機，並順勢讓台灣經濟脫胎換骨。

賴總統強調，台灣已與美國展開談判，第一階段談判過程順利。政府會持續在確保國家利益前提，以及保障產業發展目標下，與美國進行談判工作。他也希望利用此次挑戰，化為台灣的機會，推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的新布局

賴總統表示，他去年上任後定位國家發展方向為立足台灣，布局全球，行銷全世界；政府積極改善台灣投資環境，鬆綁法律和減稅，解決改善水、電、土地、人力和人才等問題，並延長歡迎台商回台投資等方案。

為協助台灣企業布局全球，賴總統表示，政府積極與友盟國家簽訂投資保障協定，協助企業借到友盟國家布局；也積極與友盟國家洽簽雙邊經貿備忘錄或協定，像是與美國洽簽台美21世紀貿易倡議，並分別與加拿大、澳洲、英國簽訂相關經貿合作倡議，就是希望台灣可以爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），透過多邊解決貿易障礙問題，讓台灣產品行銷全世界。

賴總統表示，感謝產業界這幾年來共同打拚，去年台灣經濟成長率4.59%，是亞洲四小龍第一，贏過日本、美國及歐盟主要國家，也高於全球平均經濟成長率；前總統蔡英文剛上任時，股市是8千多點，卸任時2萬多點，上漲超過150%。

賴總統說，經濟發展，稅收得以增加，政府將稅收用在幾個方向。第一，持續投資經濟，改善投資環境、強化科技產業；其次是強化國防力量；第三是強化社會投資，包含推動「0到6歲國家一起養」政策，也擴大高中職免學費範圍。

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