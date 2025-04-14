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三能集團印尼新廠正式啟用 強化東南亞市場布局

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
亞洲最大烘焙器具製造廠三能-KY位於印尼的新廠落成啟用。三能提供
亞洲最大烘焙器具製造廠三能-KY位於印尼的新廠落成啟用。三能提供

亞洲最大烘焙器具製造廠三能-KY（6671）14日宣布，位於印尼的新廠落成啟用。執行長蕭凱峰表示，新廠將成為三能集團在東南亞地區的生產據點，進一步擴大生產規模、整合上下游供應鏈效率，並滿足日益成長的東南亞區域市場需求。

蕭凱峰表示，這座工廠已初步完成試產階段，預計自下半年起全面投產，首批產品將供應印尼市場，並逐步外銷至東南亞其他國家，以及回銷至集團各子公司，提高產品競爭力。

三能3月合併營收1.96億元，月增77.4%、年增15.5%；累計第1季合併營收4.36億元、年增0.8%，為歷史同期次高。針對美國對等關稅新政近期市場，三能強調，公司產品以內銷市場為主，出口至歐美的比重不到3%，影響非常小。

法人指出，最近市場觀望氣氛濃厚，預期三能第2季營運約與第1季持平；而隨著印尼新廠投產，下半年可望逐季增溫。三能去年東南亞市場占整體營收比重約8%，預期今年可突破10%以上，其中印尼市場營收力拚翻倍。

三能集團看好東南亞市場對未來烘焙器具成長的趨勢，2015年在印尼雅加達設立「印尼三能」銷售公司，代表三能集團直接進入東南亞市場。

而在印尼三能公司營運逐步成長後，因應印尼與東南亞業務需求，於2024年決定擴展印尼生產需求，先採租地建廠模式建立集團第三個生產基地，進而設立印尼三能工業公司。

蕭凱峰表示，位於中爪哇省梭羅市的全新工廠啟用營運後，將成為三能集團在東南亞地區的生產據點，進一步擴大生產規模、整合上下游供應鏈效率，並滿足日益成長的東南亞區域市場需求。

這座新廠構建自動化生產線，包括沖壓設備與不沾表面處理設備，大幅提高生產效率和品質的穩定性。

三能高度重視技術研發，將藉由台灣與中國大陸成功的生產技術經驗，移植到這座新工廠，不斷研發更適合印尼與東南亞市場的新技術、新工藝，致力生產更優質、更具創新性的產品，提供給東南亞地區的客戶。

印尼 東南亞

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