拉貨效應？ 2月電子零組件業加班工時26.9小時飆次高

美國總統川普關稅戰帶來極大不確定性，但AI需求仍暢旺，持續為我國製造業勞動市場加溫。行政院主計總處14日發布2025年2月勞動供需市場相關數據，今年2月製造業加班工時16.1小時，連續九個月正成長。

其中與AI商機最密切相關的電子零組件製造業，2月加班工時更飆上26.9小時，創史上次高紀錄，僅次於去年10月的27.1小時，電腦電子光學製品製造業也有12.3小時。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，雖然美國總統川普宣布對等關稅政策，對全球經貿帶來極大不確定性，但從最新公布的2月加班工時數據來看，AI需求還是很高，與AI密切相關的二行業加班工時續居高點。

媒體關心川普4月2日宣布對等關稅，是否會因製造業拉貨，推升加班工時繼續向上衝高？對此，譚文玲分析指出，科技進步 ，人工智慧愈來愈夯，需求面也會促使製造業加班工時衝高，這是影響因素，而川普對等關稅政策反覆，每天都有新消息，不確定性實在太高，廠商要因應也很為難，從出貨時程到工廠到底要不要遷移，對廠商來說都是極大挑戰，廠商心裡難免擔憂，抱持「能拉盡量拉」的心態，可能因此推升加班工時，「不排除接下來三個月有拉貨可能」，主計總處將持續收集資料，並密切關注，畢竟市場上任何風吹草動，也可能影響美國反應和川普決策。

主計總處統計也指出，2月全體受僱員工加班工時平均為8.4小時，其中製造業平均加班工時16.1小時，已經連續九個月正成長。若併計1、2月數據一起看，電子零組件製造業加班工時已維持20個月正成長，電腦電子光學製品製造業也已連續七個月正成長。