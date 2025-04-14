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台南農民憂美國關稅壓力 賴惠員籲政府加快支持方案

中央社／ 台南14日電

民進黨立委賴惠員今天邀農業部及台南農業局官員，在新營區舉辦「因應美國關稅政策」座談會，近距離向農民說明農業部規劃的支持方案，賴惠員盼行政部門加快相關措施。

擔任立法院財政委員會召委的賴惠員，下午在台南市新營區公所舉辦座談會，邀集農業部政務次長胡忠一、農糧署與台南市農業局官員，以及蘭花、水產養殖、畜牧業等出口重點產業代表出席，針對產業衝擊與政府支持方案進行具體對話與意見蒐集。

賴惠員表示，台南是全國農業重鎮，無論是蘭花、水產還是畜牧產業，對出口依賴程度高，若美方貿易門檻升高，衝擊將從農民最基層開始擴散，課以10%關稅就已對產業造成極大壓力。

賴惠員指出，農民聲音不能被忽視，她的責任就是率先為農民發聲、爭取政策與資源，此次座談是讓中央部會與在地農業現場接軌，了解第一線痛點與需求，並督促行政部門加快支持措施，避免產業信心崩盤。

胡忠一表示，台灣與美國間農業貿易，長期處於對美農產品進口值高於出口值呈現逆差，進口以大豆、小麥、玉米、牛肉為主，出口以蘭花、茶葉、毛豆、鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀等為主，此次美方調整對等關稅，雖目前暫緩，但未來仍充滿不確定性，必須高度戒備。

胡忠一說明，農業部已啟動出口供應鏈支持方案，針對蘭花、水產、畜牧3大類產業，將編列新台幣180億元協助產業升級，結合多面向政策工具，透過金融支持如利息補貼、融資保證、保單融資，降低業者營運壓力。

他說，在生產升級方面，則會強化冷鏈物流與加工廠設施，推動智慧農業轉型，協助業者取得國際認證與強化品質管理，同時積極投入拓展國內外銷售通路，包含外銷品牌強化與通路建置，並針對產業建立風險預警與市場分散機制，降低對單一出口市場依賴。

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