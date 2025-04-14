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薪資增速！2月平均43,407元、連11個月超越通膨

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處14日發布2025年2月全體受僱員工經常性薪資47,296元、年增3.02%，剔除物價因素，2月實質經常性薪資平均43,407元，年增1.41%，薪資成長速度連11個月超過通膨。至於1~2月實質經常性薪資43,380元，年增0.81%，則是近四年同期最高。

主計總處指出，2月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,296元，年增3.02%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬886元，合計後總薪資平均數為58,182元；經常性薪資中位數為37,986元，年增2.89%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲提到，由於1、2月較容易受農曆春節因素影響，因此主計總處也一併發布今年前二月經常性薪資為47,371元，年增2.95%，累計總薪資平均數亦增2.99%，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增0.81%，為近四年同期最高；累計實質總薪資平均數年增0.85%，則是近四年同期次高，實質經常性薪資中位數年增0.79%。

觀察1~2月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中藝術娛樂及休閒服務業因1月適逢農曆春節，國人休閒旅遊活動熱絡，年增4.44%，營建工程業、製造業亦分別年增3.78%、3.66%。累計總薪資部分，製造業因年終獎金及績效獎金發放較多，年增5.14%，其中電子零組件製造業增加7.25%。

薪資 製造業

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