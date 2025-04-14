快訊

經典賽／樂天桃猿點頭！曾豪駒出任中華隊總教練 球季仍以猿隊優先

用路人注意！泰山塭仔圳整地挖破瓦斯管 濃度「瀕爆炸邊緣」

川普關稅劇本還未完結 法人預期第2季市場波動依舊劇烈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

川普對等關稅上路，即便髮夾彎宣布75國暫緩90天施行，但已經為全球股市掀起驚濤駭浪的四月天，市場漲跌的幅度與切換都堪稱史詩級。凱基投信表示，基於川普的關稅劇本還沒有寫下完結篇，可以預期第2季市場波動會依舊劇烈，此時更加需要做好資產配置，全台首檔股債平衡多重資產ETF-平衡凱基美國TOP因應市場需求問世，已取得核准函，可望成為投資人面對多變市況的好夥伴。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，此次川普關稅戰的規模雖更勝以往，美股也成為風暴核心，但回顧過去10年全球主要市場指數表現，可以發現即便面臨2018年美中貿易戰、2020年COVID-19、2022年升息周期挑戰，歷經市場多空洗禮，以科技為主的美國NASDAQ指數長期漲幅依舊領先，過去10年繳出253%的累積報酬率，不僅優於S&P 500指數的171%，也優於成熟市場(美國以外)的26%、新興市場的13%。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊指出，以科技為主的美國NASDAQ指數得以展現出長期動能競爭力，歸因於美國作為全球經濟火車頭，得以吸引全球資本與人才匯聚，也因此更容易蓄積創新能量，進而轉化成產業與市場的成長能量，推升長期趨勢向上。

為了分享美國市場長期成長的果實，同時降低被市場一時動盪傷害的機會，凱基投信推出的平衡凱基美國TOP ETF，追蹤NYSE TPEx美國Top股債平衡指數，所追蹤指數從NASDAQ交易所上市股票中篩選成分股，從美國政府公債中篩選成分債，並分別依據市值與到期日作為篩選條件，選取股票市值排名前十的個股組成股票部位，選取到期日介於3-10年的公債組成債券部位，搭配市值計算成分股權重，最後組成股7債3多重資產ETF。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，近期風險性資產上下振幅擴大，恐慌指數VIX也創下2020年疫情後最高水準，顯示股市已部分反應關稅的不確定性，甚至過度反應經濟衰退預期。依據過往歷史經驗，危機往往也是轉機，趁市場修正過後進場，獲取正報酬的勝率也會提高。投資比的是氣長，值此市場波動加劇之際，能兼顧追求成長與抵禦下檔風險的多重資產ETF，可望成為投資路上的極佳選擇。

ETF 凱基 美國

延伸閱讀

川普發表復活節訊息 決捍衛基督教信仰

義烏小物…央視記者直擊：川普商店遮「Made in China」

川普90天談妥90項關稅協議？專家搖頭送「4字」 有可能再寬延

川普「停止發瘋」全球股市鬆口氣 史上最大外線交易？罕見有元首在社群喊進場時機

相關新聞

薪資成長追過通膨！前2月實質經常性薪資由正轉負 增幅四年來最高

主計總處今天發布2月受僱員工薪資及人數。累計1至2月全體工業及服務業受僱員工經常性薪資平均數4萬7371 元，較上年同期...

金價再創新高！瑞銀喊價3500美元 結構性買盤成關鍵

黃金價格走勢強勁，上周五再創歷史新高，每盎司突破3200美元。瑞銀集團指出，地緣政治風險升高、通膨疑慮未解，加上市場對利...

穩經濟成長！經濟部盤點今年將投入2500億元公共建設

為落實賴總統「台灣+1」的經濟戰略，亦即「立足台灣、布局全球、加強美國、產品行銷全世界」的四大目標，經盤點後，經濟部2025年執行的重大公共...

高關稅壓力下 產業轉移三主軸：移出中國、移入美國及中國自產

美國商務部長盧特尼克周日表示，聯邦政府晚間決定免除本月早些時候實施的電子產品及半導體的關稅，只是暫時的緩和，這些產品未來...

因應美對等關稅 勞部今召開全國勞動行政首長聯繫會報

川普政府2日宣布對包括我國在內主要貿易對象實施對等關稅措施，將對我國出口導向產業造成影響。勞動部今天召開「114年第1次...

賴總統：稅收應持續投資經濟、強化國防力量及社會投資

賴清德總統14日上午接見「社團法人國立臺北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，肯定北科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。