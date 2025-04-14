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美國股票型基金淨流入居冠 拉丁美洲基金小幅淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。(資料來源：EPFR，截至2025/04/09)
股票型基金資金流向。(資料來源：EPFR，截至2025/04/09)

中美貿易緊張局勢白熱化。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月3日至4月9 日止近一周，美國股票基金轉為淨流入313.22億美元超越其他市場居冠，為主要市場中表現最亮眼者，拉丁美洲呈現小幅淨流入1.46億美元；已開發歐洲股票基金淨流出31.44億美元，亞洲不含日本股票型基金淨流出27.50億美元，全球新興市場呈現淨流出8.33億美元，歐非中東市場亦呈現微幅淨流出1.41億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，對全球來說，4月以迅雷不及掩耳之勢展開，而這個月註定會被川普關稅政策所籠罩，全球經濟與投資市場不確定性正不斷升高。隨著川普政府加大其政治行動，總體經濟和地緣政治環境變得越來越不穩定，上軟著陸前景不明確，推升市場波動，並對股票等風險資產構成壓力。

另方面，這輪關稅政策的反覆性加劇市場對經濟衰退的疑慮，儘管美國3月CPI數據低於預期，但地緣政治與貿易風險主導市場情緒，導致資金從高評價市場轉向估值相對合理、具政策支持空間的歐洲市場。而亞洲不含日本股市則呈現小幅淨流出，反映中國消費與內需回升力道仍待觀察。

安聯收益成長多重資產基金謝佳伶表示， 短線可能持續波動，但從評價面來看，許多不確定性的負面干擾已有反映在價格之中；以獲利成長趨勢來看，大型科技股逐漸有接棒趨勢；考量獲利趨勢與降低風險，分散佈局為上，建議以多重資產策略渡過波動。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，在不斷變化的政策格局下，川普政府承認美國於AI領域的領先地位且希望保持領先，該定調對人工智慧產業發展有正面影響，未來監管放鬆、商業友善環境有利更多技術投資和資本市場活動。

安聯投信台股團隊表示，川普政府宣布自4月9日起實行對等關稅，全球經濟一度引發市場擔憂可能陷入如2020年疫情封城時的供需急凍情況，衝擊全球市場；隨著川普對等關稅政策大轉彎，不僅提供產業與市場喘息空間，預期廠商將急於善用這90天拉貨，此舉將有助於未來90天催出更多外銷出口訂單，台股第2季營收表現亦有望高度受惠此一情勢的轉變。

面對接下來市場可能面臨的變數與影響，安聯投信台股團隊表示，接下來，就要看和美國談判進度和結果而定。由於有三個月的豁免期維持和全球多數國家一樣的10%稅率，重點的半導體目前還是免稅，同時AI Sever產品仍然受惠美加墨協議的零關稅保護，只要未來談判進度順利，市場可能可以免去最壞狀況。

安聯投信台股團隊表示，由於關稅影響層面較預期廣，短期股市反應將較為波動，可持續觀察該關稅政策有無後續補充的豁免產品及國家。尤其考量對等關稅政策對各產業公司目前影響不一，投資人需保持彈性因應市場變化。

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